Приморье расстается с наркотиками

Наркозависимых жителей в нашем регионе с каждым годом все меньше

В Приморье ведется активная работа по профилактике наркомании и уменьшению числа наркобольных. Задействованы десятки ведомств. В январе 2011 года была утверждена краевая долгосрочная целевая программа «Приморье без наркотиков» на 2011-2015 годы. На ее реализацию предусмотрено почти 75 млн рублей. Департаментом здравоохранения Приморского края разработан план мероприятий по повышению доступности оказания наркологической помощи населению на 2013-2017 годы.

О том, как продвигается работа и что уже достигнуто на конец нынешнего года, рассказал начальник Управления ФСКН России по Приморскому краю генерал-майор полиции Игорь СТЕПАНЕНКО.

- Как сегодня на территории края реализуется Стратегия государственной антинаркотической политики? Можно ли уже говорить о снижении уровня наркомании в регионе?

- Сегодня разработаны и реализуются 17 государственных программ, включающих комплекс мероприятий по различным аспектам антинаркотической деятельности. Это комплексный мониторинг наркоситуации в крае, обеспечение доступности и повышение качества наркологической и реабилитационной помощи. Особый пласт работы - превентивные меры: тестирование учащихся (включая закупку оборудования, тестов, подготовку специалистов), проведение молодежных антинаркотических форумов, обучающих семинаров по программам профилактики наркомании для подростков и сотрудников учреждений и организаций, непосредственно работающих с детьми и молодежью. А также ряд культурных мероприятий профилактической направленности.

Для координации деятельности территориальных краевых и муниципальных органов власти, общественных объединений в Приморье реализуется Комплексный план мероприятий по снижению уровня наркомании в Приморском крае на 2012-2015 годы. Входящие в него мероприятия направлены на сокращение спроса и предложения наркотиков. Широкий комплекс информационно-пропагандистских мероприятий ведется в рамках госпрограммы «Информационное общество».

В 2013 году на реализацию этих 17 программ предусмотрено более 16 миллионов рублей. В августе нынешнего года перечень госпрограмм Приморского края дополнен программой «Безопасный край». Она также предусматривает комплекс мер, направленных на снижение уровня незаконного оборота наркотиков в крае.

Сегодня на учете наркологической службы края состоит около 8 тыс. наркобольных. А когда мы начинали свою работу, их было на 30% больше. Ежегодно количество наркоманов в крае снижается на 3-7%. Особенно важно, что при этом сокращается латентный уровень наркомании. Этому способствует распространение тестирования, административная практика, развитие системы реабилитационных программ.

- Сколько наркотиков было изъято в этом году?

- Только органами наркоконтроля в нынешнем году уже изъято из незаконного оборота более 400 килограмм наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Среди них – героин, опий, гашиш и гашишное масло, синтетические и психотропные наркотики, прекурсоры. Помимо этого, в рамках операции «Мак-2013» уничтожено свыше 760 тонн дикорастущей конопли и незаконно выращенных посевов.

Должен отметить, что большая часть наркотиков изымается большими партиями еще до их поступления на «черный рынок». Можно только предположить, какой всплеск наркомании мы могли бы получить, если бы эти объемы наркотических средств попали в сеть распространителей.

Также удалось прекратить поступление в край некоторых видов наркотических средств и сильнодействующих веществ. Например, сегодня в крае практически нет наркотиков, получаемых из эфедрина (так называемая «мулька»). В свое время он потоком шел из КНР. Благодаря своевременно принятым мерам не допущено развитие дезоморфиновой наркомании. Намного меньше стало опия. Но в то же время мы постоянно сталкиваемся с новыми трудностями, прежде всего, это увеличение количества синтетических наркотиков, которые потребляет в основном молодежь. Только за последние 2 года в Приморье органами наркоконтроля их было изъято более 30 кг, и цифра стремительно растет.

- Какие предприняты меры борьбы с наркозависимостью у несовершеннолетних?

- Развитие системы первичной профилактики потребления наркотиков в Приморье – это сейчас приоритетная мера, направленная на формирование негативного отношения подрастающего поколения к потреблению наркотиков. Как я уже говорил, в нынешнем году органами наркоконтроля, системы образования, физической культуры и спорта, медицинскими работниками, представителями общественных объединений края уже проведены сотни профилактических мероприятий на базе учебных заведений, в детских домах, летних оздоровительных лагерях. Особый акцент мы делаем на ПТУ, лицеи, сузы, где по данным мониторинга наиболее высок уровень лиц, имеющих опыт употребления наркотиков.

Так, например, в рамках ежегодной операции «Территория безопасности» органы наркоконтроля провели проверку семей тех, кто был привлечен к административной ответственности за потребление наркотиков. Этим семьям была оказана помощь в восстановлении документов, проконсультировали их о возможностях пройти курсы лечения и реабилитации, помогли собрать детей в школу. 10 семей были поставлены на учет для социального сопровождения. В летний период в загородных оздоровительных лагерях были проведены тренинги по формированию здорового образа жизни и профилактики наркомании для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Продолжена работа по внедрению добровольного тестирования учащихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений. В 1 полугодии 2013 г. более 8 тыс. учащихся и студентов прошли добровольное тестирование на основные группы наркотических средств. В результате тестирования выявлены положительные результаты у 20 ребят. С ними наркологической службой края организовано проведение индивидуальной профилактической работы.

Одновременно в крае развивается молодежное антинаркотическое движение и осуществляется поддержка молодежных организаций, занимающихся пропагандой здорового образа жизни.

- Эффективна ли работа «телефона доверия»? Из каких населенных пунктов чаще всего поступают звонки?

- Работа «телефона доверия» очень важна. Ведь большая часть обращений граждан в органы наркоконтроля – это именно сигналы на «телефон доверия». Он работает в круглосуточном режиме и ежедневно фиксирует от 3 до 5 звонков. Свои «телефоны доверия» есть и в межрайонных отделах. Конечно, большинство обращений поступает из крупных городов края: Владивостока, Находки, Уссурийска, Арсеньева. Как правило, сообщают о лицах, изготавливающих и сбывающих наркотики, наркопритонах. Эти сигналы позволяют нам в экспресс-режиме видеть проблемные адреса и территории, подчас служат отправной точкой при проведении оперативной разработки или подтверждают, что мы ведем разработку в правильном направлении.

- Какие организации занимаются реабилитацией больных и их семей?

- Такая работа ведется специалистами краевого наркологического диспансера с амбулаторными и стационарными филиалами в Артеме и Находке. Наркологическая помощь также оказывается в трех психиатрических больницах Уссурийска, Спасска-Дальнего и Дальнегорска. Для оказания помощи также открыто 25 наркологических кабинетов в городских и районных больницах, 2 кабинета в федеральных учреждениях здравоохранения (ЗАТО г. Большой Камень, ЗАТО г. Фокино). Организовано 5 межрайонных реабилитационных наркологических отделений на 110 коек во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем и Лесозаводске.

В настоящее время в крае также открыты 12 негосударственных реабилитационных центров, где люди могут получить помощь.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.