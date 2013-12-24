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Приморье укрепило позиции в рейтинге социального самочувствия регионов
Приморский край укрепил позиции в рейтинге социального самочувствия регионов России, подготовленном Фондом развития гражданского общества.
Приморье делит 33-39-е места в разделе «высокий рейтинг» вместе с республикой Алтай, Саратовской, Рязанской, Тульской областями, Пермским краем и Удмуртской Республикой.
Создатели рейтинга отмечают, что Приморский край входит также в раздел «повышающий тренд» - находится среди регионов, улучшивших социальное самочувствие.
В первом рейтинге, составленном в августе этого года, Приморье занимало 40-ю строчку.
Стоит отметить, что рейтинг построен на основе данных Фонда «Общественное мнение». В опросе участвовало около 57 тысяч респондентов. Им предстояло ответить на вопросы - довольны или недовольны они положением дел в своем регионе, ухудшается или улучшается там положение.
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