Приморье укрепило позиции в рейтинге социального самочувствия регионов

Приморский край укрепил позиции в рейтинге социального самочувствия регионов России, подготовленном Фондом развития гражданского общества.

Приморье делит 33-39-е места в разделе «высокий рейтинг» вместе с республикой Алтай, Саратовской, Рязанской, Тульской областями, Пермским краем и Удмуртской Республикой.

Создатели рейтинга отмечают, что Приморский край входит также в раздел «повышающий тренд» - находится среди регионов, улучшивших социальное самочувствие.

В первом рейтинге, составленном в августе этого года, Приморье занимало 40-ю строчку.

Стоит отметить, что рейтинг построен на основе данных Фонда «Общественное мнение». В опросе участвовало около 57 тысяч респондентов. Им предстояло ответить на вопросы - довольны или недовольны они положением дел в своем регионе, ухудшается или улучшается там положение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.