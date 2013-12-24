Жители Приморья готовят обращение Путину с просьбой защитить ПБТФ от чиновничьего произвола

Чем для целого района Приморского края грозит обернуться наложение многомиллионного штрафа на градообразующее предприятие?

Накануне Нового года настроение жителей поселка Преображение омрачено тревогой за будущее. Проблему, возникшую у градообразующего предприятия - Преображенской базы тралового флота, - здесь воспринимают как собственную, особенно остро. Ее суть заключается в наложении ФАС на компанию внушительного штрафа в 24 млн рублей. Чем это может грозить - не только поселку, но всему Лазовскому району?

Эта история тянется уже давно. Миллионные штрафы от ФАС получили сразу два десятка дальневосточных рыболовецких компаний, работающих на рынке добычи и реализации минтая и продуктов его переработки. Их обвинили в картельном сговоре. Самый большой штраф наложен на Преображенскую базу тралового флота - одного из крупнейших поставщиков продукции из минтая на внутренний рынок.

С тех пор, как в конце октября Московский арбитражный суд оставил в силе решение ФАС, в редакцию «Золотого Рога» поступают обращения от жителей Преображения, переживающих за судьбу родного предприятия.

Ситуация складывается более чем противоречивая. И в Послании Федеральному Собранию РФ, и во время недавней пресс-конференции Президент России Владимир ПУТИН неоднократно акцентировал внимание на ситуации в моногородах и поселках, особенно дальневосточных и сибирских, и настаивал на преференциях для работающих в них компаний, по сути латающих все социальные дыры на территориях. Чиновники же тем временем, напротив, пытаются обескровить градообразующее предприятие, на котором держится не только поселок - весь Лазовский район.

Преображенская база тралового флота отметила в этом году свое 83-летие. Эта старейшая и одновременно крупнейшая рыболовецкая компания края не только занимается морским промыслом, но развивает марикультурное хозяйство, осуществляет рыбопереработку, имеет собственную судоремонтную базу и одна из немногих в регионе строит новые суда. А главное, ведет масштабную и системную социальную работу на территории поселка и района, выделяя на это собственные средства. Только в прошлом году предприятие направило на эти цели более 35 млн рублей.

Дотации на горячее питание для школьников поселка, содержание местного музея, детско-юношеской спортивной школы и единственного на весь район детского оздоровительного лагеря «Юный рыбак», оборудование в местном Доме культуры современного кинозала 3D, - это лишь начало перечня «добрых дел» предприятия. Не забывают здесь и о духовной стороне жизни. Так, в августе распахнул двери храм Преображения Господня, который строился на средства базы флота несколько лет. Причем потраченные 13 млн рублей единогласным решением акционеров были взяты из полученной компанией прибыли.

«Рыбацкие градообразующие предприятия являются тем стержнем, на котором держится жизнь в таких отдаленных береговых поселках, как наш. И Преображенская база тралового флота как раз из их числа. Конечно, мы остро переживаем обрушившиеся на нее неприятности, - говорит глава п. Преображение Вячеслав ПОНОМАРЕНКО. - Это единственное крупное предприятие не только в поселке - в районе, предоставляющее более 70% рабочих мест и почти на 70% обеспечивающее жизнедеятельность Преображения. Более того, база живет с поселком одной жизнью, полностью разделяя заботы его жителей. Социальная нагрузка на компанию огромна, сложно назвать программу, в которой бы она не участвовала. Это гарант стабильности на территории района. Его воздух. И удар по предприятию - удар по жителям всего поселка».

Этого же мнения придерживается и председатель Думы Лазовского района Анатолий БАРАБАНОВ: «На заседании 18 декабря мы уже обсуждали сложившуюся в ПБТФ ситуацию. Единогласно было принято решение поддержать предприятие всеми возможными способами, вплоть до обращения в адрес президента России. Уверены, решение чиновников - предвзятое и в корне несправедливое. Государство провозгласило: «Российскую рыбу - на российский берег!» - база стала выполнять наказ, и что в результате? И вообще, много ли вы можете назвать современных рыболовецких предприятий, которые строят новые суда, наращивают прибрежную инфраструктуру, бьются над вопросами продовольственной безопасности России? Я уже не говорю о неоценимой помощи, которую оказывает база всему Лазовскому району».

«Обидно, что там говорить, - продолжает председатель профсоюза ОАО «ПБТФ» Петр КИСЕЛЕВ. - Ну разве это государственный подход? Предприятие не только заботится о своих работниках, но и фактически содержит весь поселок, при этом не просит ничего от государства, а государственные мужи вместо поддержки - подножку ставят. Вот бы кого-нибудь из них на экскурсию к нам. У поселка и так непростое географическое положение, причем вокруг - заповедные земли: ни на рыбалку податься, ни в лес по грибы-ягоды. Без кормильца ему не выжить».

По словам Петра Александровича, диалог между руководством предприятия и профсоюзом налажен давно: «Совет директоров относится к нашей организации не как к противнику, а как к партнеру. Бывают, конечно, расхождения и споры, но мы всегда находим компромисс. В прошлом году был принят новый коллективный договор (гораздо лучше прежнего). В этом - 13 дополнительных соглашений, каждое из которых улучшает положение работников. На предприятии есть понятие гарантированной зарплаты, ведь рыбацкий промысел нестабилен, и даже если улова не будет - семьи не останутся голодными. Эффективно работают программы поддержки и опеки старости и нетрудоспособности. Не забываем и о детях: находящийся на балансе базы оздоровительный лагерь «Юный рыбак» ежегодно принимает до 500 приморцев, в т.ч. воспитанников детских домов. Да и вообще: случается что-то в поселке или районе - обращаются за помощью к кому? Самому сильному. И руководство никогда не отказывает: надо отремонтировать дорогу, выделить автобус или помочь с погребением - помогут. И в радости, и в горести мы вместе».

А председатель Совета ветеранов поселка Преображение Борис ЛАРИН и вовсе говорил со мной со слезами на глазах: «Чего добиваются чиновники? Хотят уничтожить базу и тем самым лишить помощи и поддержки 1300 ветеранов поселка? Я приехал в Преображение 57 лет назад, едва окончив мореходку, и все это время наблюдаю, насколько прочно взаимосвязаны жизнь поселка и работа предприятия. Так было и в советские времена, а главное, остается и сейчас, во времена жесткого рынка. И мы это очень ценим. Только на лекарства мы получаем ежемесячно 70 тысяч рублей, которые перераспределяются между ветеранами. У работников базы, ушедших на заслуженный отдых, есть доплаты к пенсиям. В целом же ежегодно предприятие тратит на нас порядка 3,5-4 млн рублей. А на сумму штрафа 10 лет подряд можно поддерживать всех ветеранов поселка!»

На сегодняшний день жителями Лазовского района готовится обращение в адрес президента РФ с просьбой защитить ПБТФ от чиновничьего произвола. Аналогичное открытое письмо подписали и члены судоэкипажей, находящиеся сейчас в Охотском море, - более 500 рыбаков с БМТРов «Генерал Трошев» и «Бухта Преображения», РКТСов «Капитан Колесников» и «Капитан Демидюк», БМРТ «Коканд». И рыбаки, и остальные жители района твердят одно: нельзя губить предприятие. Пока работает база - живет поселок.

24 млн рублей штрафа, возможно, и не разорят ПБТФ. Но ощутимо ударят по преображенцам, в т.ч. самым незащищенным: старикам, отдавшим молодость и силы на работу в рыбодобывающей отрасли, ветеранам войны, защищавшим рубежи Родины, детям, что благодаря поддержке базы могут заниматься спортом и полноценно питаться в школах…

Реализация социальных проектов на территории поселка и всего района под угрозой срыва. Чем может это обернуться для отдаленного приморского поселка, догадаться несложно: снижением уровня жизни, оттоком населения, особенно молодежи, и зияющими глазницами пустых домов. Но жители Преображения, как и всего Лазовского района, все еще надеются на торжество здравого смысла и справедливости.

«Золотой Рог» продолжит следить за развитием ситуации.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.