Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке по требованию прокуратуры провайдер ограничил доступ к экстремистским интернет-сайтам
24 Декабря 2012, 17:56 | Приморье
В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока выявлен факт организации свободного доступа к трем интернет-сайтам, признанным экстремистскими и включенным в федеральный список экстремистских материалов.
В связи с чем, ООО «Владлинк» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии экстремизму, которое рассмотрено и удовлетворено.
В результате вмешательства прокуратуры доступ к указанным в представлении экстремистским интернет-сайтам ограничен, сообщила газете "Золотой Рог" прокуратура Приморского края.
Теги: интернет экстремизм провайдер
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Loading...
VPN и прокси никто не отменял!