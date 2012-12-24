В Приморском крае инициативная группа "ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ" привезла новогодние подарки в приют бездомных животных

23 декабря инициативная группа «ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ» совершила предновогоднюю поездку в приют бездомных животных в село Кипарисово Приморского края. Несколько месяцев ребята готовились к поездке: организовывали денежные сборы, закупали корма, собирали теплые подстилки и ветошь.

«Новый год должен быть не только у людей, поэтому мы решили порадовать подарками и наших четвероногих питомцев, а также их хозяйку - Зою Георгиевну», - рассказала лидер группы, Оксана Кудашова. Загрузив шесть машин кормами, консервами, крупами, мисками, ветошью и теплыми одеялами, ребята приехали в приют. Хозяйка была очень рада гостям, поскольку запасы, привезенные ранее, были на исходе. В прошлую поездку группа привозила грузовик стройматериалов для строительства забора, и теперь они с гордостью любовались новым прочным сооружением.

Ребята поздравили хозяйку приюта, от всей души пожелали ей в новом году всего самого теплого и поблагодарили за ее нелегкий труд. «Уезжали мы с теплотой на душе и незабываемыми эмоциями», - делится впечатлениями Марина Кратанчук, участник группы «Поможем Вместе».

Сегодня в приюте содержатся около 230 животных, поэтому помощь требуется всегда: сухие корма, лекарства, теплые подстилки, миски, ошейники, крупы, мясные и рыбные обрезки, стройматериалы и, конечно же, денежные средства.

Следующая поездка планируется в феврале. Давайте ПОМОЖЕМ приюту ВМЕСТЕ!!

Денежные средства можно перевести на банковскую карту:

Номер карты

4276 8500 5483 9789

Сбербанк

С вопросами и предложениями обращаться по телефону 89502816800 (Оксана) , 295-80-20 (Марина).