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В Приморском крае избран председатель общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ

24 Декабря 2012, 10:37 | Приморье

Вопрос акционирования краевых предприятий, работающих в сфере ЖКХ – КГУП «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал» будет вынесен на ближайшее заседание совета.

В администрации Приморского края состоялось первое заседание общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ. Посетивший мероприятие губернатор Владимир Миклушевский отметил, что это одно из самых сложных и близких людям направлений, а значит, от участников совета потребуется ответственное отношение к делу.

В работе совета приняли участие первый вице-губернатор края Александр Костенко, вице-губернатор Алексей Сухов, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Председателем общественного экспертного совета по качеству  услуг ЖКХ  в Приморском крае избран Сергей Садовой - председатель Совета некоммерческого партнёрства «Межрегиональное жилищно-коммунальное объединение». Его заместителем стал директор ООО инжиниринговой компании «ДВ-Энерго» Игорь Обухов. Секретарём совета выбрана Татьяна Ларцева, возглавляющая Дальневосточный филиал «Межрегионального объединения строителей».

Первое заседание носило технический характер. Участникам совета предстоит принять регламентирующие документы, утвердить порядок работы, график проведения заседаний. Также участники совета определили круг первоочередных  вопросов и направлений, которыми они будут заниматься. Это техническое обслуживание многоквартирных домов, реализация программы капитального ремонта жилого фонда, тарифы на коммунальные услуги.  На ближайшее заседание совета будет вынесен вопрос акционирования краевых предприятий, работающих в сфере ЖКХ – КГУП «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал». Участники совета готовы заниматься вопросами точечной застройки, использования общедомового имущества, участия в программе энергосбережения.

Газета "Золотой Рог".

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Приморский водоканал  жкх  Примтеплоэнерго 



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