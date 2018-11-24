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Известный журналист и политик скончался во Владивостоке

24 Ноября 2018, 17:12 | Приморье

24 ноября на 72-ом году жизни скончался известный приморский журналист, депутат Верховного Совета РФ (1990—1993 гг.) Александр Копейка.

В Приморском телерадиокомитете Александр Копейка с 1974 года по 1990 годы прошел путь от редактора легендарной радиостанции "Тихий океан" до  заместителя председателя комитета по телевидению и радиовещанию Приморского крайисполкома, сообщает Vestiprim.ru.

Его голос хорошо знаком приморским радиослушателем 70-80 ых годов. В интернет-музее ГТРК "Владивосток" опубликованы замечательные воспоминания Александра Константиновича Копейка о годах работы в нашей компании.

В 1990 года приморцы выдвинули Александра Копейка в депупаты Верховного Совета РСФСР. В российском парламенте Копейка был заместителем председателя Комитета по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения.

Как пишут в интернет-справочниках, "Александр Копейка выступал за освобождение средств массовой информации от политической опеки, развитие гласности. Высказывался за многобразие и равноправие различных форм собственности, за ликвидацию монополизма ведомств. Считал необходимым развитие экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, создание свободных экономических зон в том числе на Дальнем Востоке России. Поддерживал идею перехода к профессиональной армии по мере создания необходимых для этого экономических и прочих условий."

После депутатской деятельности Александр Константинович долгие годы работал в Союзе журналистов России. 

Сотрудники ГТРК "Владивосток" и Издательской компании "Золотой Рог" выражают искренние соболезования родным и близким Александра Копейка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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