www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Кадровый вопрос
Распечатать

Олег Кожемяко пообещал студотрядовцам достойную работу в Приморье

24 Ноября 2018, 14:30 | Приморье

Врио губернатора встретился с активом студотрядовского движения

Врио губернатора края Кожемяко провёл встречу с активом Приморского регионального отделение МООО «Российские Студенческие Отряды». Напомним, что в Приморье сформировано 32 студенческих отряда: 13 педагогических, три путинных, шесть строительных, по одному – медицинский, экологический сервисный, и семь отрядов проводников. В их составе – более тысячи человек.

Приморское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» насчитывает около 1250 бойцов четырех основных направлений: проводники, вожатые, строители, путинщики, так же есть представители медиков и сервисного направлений.

На постоянной основе бойцы отрядов принимают участие в различных краевых и городских мероприятиях. На регулярной основе проводят социальные акции, где помогают ветеранам, сиротам и другим социально незащищенным группам населения. Они же – представляют край в качестве волонтеров на федеральных и международных событиях.

Олег Кожемяко и сам в молодости состоял в студотряде, поэтому прекрасно понимает, как важна эта деятельность. Кстати, и на встречу врио пришел в специальной бойцовке, а не пиджаке.

Кожемяко в разговоре с молодежью затронул важный момент для бойцов студотрядов - трудоустройство. На сегодняшний день бойцы студенческих отрядов из Приморья нередко отправляются на работы в Сибирь и на Урал, где иногда и остаются на ПМЖ. Обещание обеспечения бойцов занятостью на территории в очередной раз подтверждает намерение главы региона о насыщении края собственными кадрами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: путина  кожемяко  сервис  медицина  строительство  работа  студотряд  проводник  экология  педагогика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru