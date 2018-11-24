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Олег Кожемяко пообещал студотрядовцам достойную работу в Приморье
Врио губернатора встретился с активом студотрядовского движения
Врио губернатора края Кожемяко провёл встречу с активом Приморского регионального отделение МООО «Российские Студенческие Отряды». Напомним, что в Приморье сформировано 32 студенческих отряда: 13 педагогических, три путинных, шесть строительных, по одному – медицинский, экологический сервисный, и семь отрядов проводников. В их составе – более тысячи человек.
Приморское региональное отделение Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» насчитывает около 1250 бойцов четырех основных направлений: проводники, вожатые, строители, путинщики, так же есть представители медиков и сервисного направлений.
На постоянной основе бойцы отрядов принимают участие в различных краевых и городских мероприятиях. На регулярной основе проводят социальные акции, где помогают ветеранам, сиротам и другим социально незащищенным группам населения. Они же – представляют край в качестве волонтеров на федеральных и международных событиях.
Олег Кожемяко и сам в молодости состоял в студотряде, поэтому прекрасно понимает, как важна эта деятельность. Кстати, и на встречу врио пришел в специальной бойцовке, а не пиджаке.
Кожемяко в разговоре с молодежью затронул важный момент для бойцов студотрядов - трудоустройство. На сегодняшний день бойцы студенческих отрядов из Приморья нередко отправляются на работы в Сибирь и на Урал, где иногда и остаются на ПМЖ. Обещание обеспечения бойцов занятостью на территории в очередной раз подтверждает намерение главы региона о насыщении края собственными кадрами.
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