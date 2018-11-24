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Администрацию края покинул один из самых опытных вице-губернаторов

24 Ноября 2018, 13:53 | Приморье

Павлу Серебрякову довелось поработать при трех руководителях края

В субботу, 24 ноября, стало известно, что вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он долгое время курировал вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты, развития физической культуры и спорта в Приморье, сообщает сайт.

Павел Серебряков поработал вице-губернатором при трех главах региона: Владимире Миклушевском, Андрее Тарасенко и Олеге Кожемяко. Серебряков, следует из сайта «белого дома», был генеральным директорм ООО «Управляющая компания «Славда», депутатом Думы Владивостока третьего созыва, депутатом Законодательного собрания Приморского края пятого созыва.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: власть  администрация  кадры  приморский край  здравоохранение  политика 



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