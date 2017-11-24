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Во Владивостоке сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%

24 Ноября 2017, 11:50 | Приморье
Реконструкция сетей канализации продолжается во Владивостоке. За последний год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%. В настоящее время в краевом центре очищается более 85% всех канализационных стоков.

По информации краевого предприятия «Приморский водоканал», в централизованную сеть Владивостока  в сутки поступает более 120 тысяч кубометров сточных вод.

На сегодняшний день во Владивостоке функционируют три комплекса очистных сооружений сточных вод – Северные, Центральные и Южные, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в администрации Приморского края.

«Северные на Де-Фризе принимают почти 13 кубометров, Центральные в районе БАМа - 82,5 тысяч кубометров, Южные в районе улицы Фадеева – около 30 тысяч кубометров в сутки. Очистные сооружения полностью достроены и функционируют в штатном порядке, что подтверждается регулярными проверками контролирующих органов», – рассказали в Примводоканале.

Специалисты уточнили, что уже очищается более 85% всех канализационных стоков города. Также ведется работа по переключению оставшихся канализационных выпусков – для этого прокладываются новые коллекторы, возводятся и реконструируются ранее построенные канализационные насосные станции.

«К настоящему времени сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75% за счет переключения канализационных выпусков “Крыгина”, “Морвокзал”, “Золоторожский” и “Корабельная Набережная” – сейчас они заведены на Центральные очистные сооружения», – пояснили в Примводоканале.

 Сейчас идёт переключение последних крупных выпусков с названиями «Луговая», «Киевский», «Калининский» и «Эгершельд».

За летний период выполнен большой объём работ – завершено строительство коллекторов в районе улицы Калинина и перевод бытовых стоков на канализационную насосную станцию № 15, закончена её пуско-наладка, на 90% выполнены работы по благоустройству территории вокруг этой станции.

Также закончено строительство камеры гашения напора на улице Вилкова, прокладка 20 метров так называемого дюкера с обустройством дамбы в русле реке Объяснения.

«Помимо этого, сейчас на территории “Восточной верфи” укладывается самотечный коллектор, который позволит переключить значительный объем стоков с Уссурийского залива на Южные очистные сооружения. Для этого на территории военной части необходимо будет построить новую насосную станцию. Новая станция возводится в районе улицы Калинина. Оборудование для нее уже на складе, остается завершить строительную часть», – прокомментировали на предприятии.

Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, планомерная работа по переключению неочищенных стоков приведет к оздоровлению морских акваторий региона. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: владивосток  Золотой Рог  экология  очистные  жкх  Примводоканал 



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