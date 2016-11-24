В Приморье в рамках акции "Щедрый вторник" состоится благотворительный киносеанс для слабовидящих и слабослышащих

29 ноября в 29 кинотеатрах страны состоятся бесплатные показы фильмов с тифлокомментариями и субтитрами. В Приморье кинопоказ пройдет в кинотеатре «Шахтер» города Артема. Также кинопоказы для слабовидящих и слабослышащих пройдут в кинотеатрах Вологодской, Екатеринбургской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Амурской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Челябинской областей, Алтайского и Забайкальского краев, Республики Коми, Республики Хакасия, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

Инициатором акции выступил Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Показы пройдут при поддержке компании «МегаФон», региональных благотворительных фондов и общественных активистов.

Акция приурочена ко Дню благотворительности международного движения #ЩедрыйВторник, который в этом году пройдет 29 ноября.

#ЩедрыйВторник – общественная инициатива, возникшая 4 года назад и получившая распространение во многих странах мира. Ее суть состоит в объединении людей для участия в масштабном благотворительном флешмобе. В этом году в России акция впервые приобрела официальный статус. Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» создал отдельный сайт-платформу, позволяющую всем участникам благотворительного поля находить друг друга.

«Уже пять лет одним из важных направлений деятельности фонда «Искусство, наука и спорт» в социальной сфере является поддержка детей с нарушениями зрения. За это время десятки специализированных учреждений были оснащены необходимым оборудованием для слабовидящих и незрячих людей. Сотни детей были обследованы и прооперированы в лучших офтальмологических клиниках России на средства фонда. Специальные мероприятия: экскурсии, спектакли, киносеансы, адаптированные для людей с ограничениями по зрению, также являются существенной составляющей Программы поддержки детей с нарушениями зрения», - прокомментировала Мария Красникова, директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

В рамках акции будут показаны отечественные фильмы «Призрак», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и мультфильм «Крепость», адаптированные для людей с нарушениями зрения и слуха благотворительным фондом «Живые сердца» при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и компании «МегаФон».

Благотворительный фонд «Живые сердца» на регулярной основе занимается организацией показов кинофильмов для людей с нарушением зрения. Ранее эта работа происходила на локальном уровне. В этом году, благодаря объединению усилий нескольких организаций, она достигла федеральных масштабов, охватив более 20 регионов Российской Федерации.

«Основная задача благотворительного фонда «Живые сердца» – это уравнять возможности получения образования зрячих и незрячих учащихся, а также организовать равноценный доступ инвалидов к искусству и современной литературе. Фонд уже более четырех лет работает над проектом «Кино для незрячих и глухих», на регулярной основе занимается изготовлением кинофильмов с тифлокомментариями и субтитрами для людей с нарушением зрения и слуха, а также проведением их благотворительных показов. С самого начала данный проект был ориентирован на федеральный уровень. В этом году, благодаря объединению партнеров, география программы была значительно расширена и охватывает уже более 50% регионов Российской федерации», - поделилась информацией президент фонда Анна Самарская.

Юлия Ганина, руководитель по корпоративным коммуникациям и благотворительности компании «МегаФон», отметила: «Создание равных возможностей для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений нашей благотворительной деятельности. Мы считаем, что культура и искусство должны быть доступны каждому, и каждый день работаем над тем, чтобы устранять барьеры во взаимодействии с обществом и делать людей по всей стране по-настоящему ближе. Мы поддерживаем проект «Кино для незрячих и глухих» с 2014 года и рады, что за это время десятки тысяч людей по всей стране смогли «услышать» и «увидеть» новинки российского кинематографа, несмотря на физические ограничения. Благодаря акции #ЩедрыйВторник об этой и многих других инициативах узнает еще больше людей, помогать по-настоящему станет еще проще».

Зрителей ожидают памятные подарки от организаторов, в том числе диски с адаптированными фильмами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.