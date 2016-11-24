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В Приморье в Лазовском заповеднике насчитали 4 116 пятнистых оленей
От численности копытных зависит и плотность популяции амурского тигра
В Приморском крае в Лазовском заповеднике подвели итоги ежегодного учета численности пятнистого оленя «на реву». Этот метод определения плотности популяции оленей является наиболее распространенным и проводится во время гона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В брачный период, который начинается с конца сентября и длится до ноября, самцы пятнистого оленя собирают гаремы и ревностно их охраняют. Громким ревом они привлекают самок и вызывают на бой соперников. Эту особенность используют для изучения плотности популяции. На протяжении октября группы учетчиков выходили в тайгу на точки учета и слушали, сколько оленей-самцов в округе ревут, бросая вызов конкурентам. При этом в приморской части заповедника брачный период у оленей наступает несколько позже, чем на континентальных участках ООПТ. Сотрудники заповедника провели учет на 33 точках на площади в 19,5 тысяч гектар, что составляет 1/6 часть от территории заповедника, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".
На обследуемой площади было подсчитано 90 самцов. Зная этот показатель, специалисты рассчитали плотность популяции с помощью специального коэффициента, учитывающего среднее количество самок, молодняка и самцов-молчунов, приходящихся на одного ревущего самца. Получилось, что на прослушиваемой территории обитает 630 оленей. Пересчитав это количество на всю площадь обитания пятнистого оленя в заповеднике, научные сотрудники получили показатель в 4 116 особей.
Итоги учета показали, что численность популяции пятнистого оленя на охраняемой территории стабильна и немного растет. В этом году оленей стало больше на 625 особей, так как в 2015-м показатель численности составил 3491 особь.
Средняя плотность оленя на текущий период составила 34,3 особи на 1 тысячу гектар. По словам Владимира Арамилева, директора Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра», это средний показатель. Она не выше, чем в близлежащих охотничьих хозяйствах, потому что охотопользователи подкармливают и охраняют копытных.
От численности копытных зависит и плотность популяции хозяина тайги – амурского тигра, потому что хищник живет там, где для него достаточно пищи. Пока в Лазовском заповеднике еды для тигра достаточно. Однако, нетипично раннее начало зимы создает потенциальную опасность для пятнистых оленей. Снег лег уже в конце октября и не растаял, местами образовался наст. Если снегопады продолжатся, то многие олени погибнут от бескормицы. Подобным образом начиналась многоснежная зима 2009-2010 года. Тогда популяция пятнистого оленя потеряла около 20% своей численности.
Метод учета «на реву» используется в качестве дополнительного, а более полную картину о численности пятнистого оленя специалисты Лазовского заповедника получают в время ежегодных зимних маршрутных учетов - по следам. Как правило, они проводятся два раза в год – в декабре и в январе.
Фото предоставлены Объединенной дирекцией Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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