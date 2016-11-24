www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.01 р. 100 JPY: 57.64 р.
EUR: 68.05 р. 10 CNY: 92.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье в Лазовском заповеднике насчитали 4 116 пятнистых оленей

24 Ноября 2016, 18:15 | Приморье

От численности копытных зависит и плотность популяции амурского тигра

 

В Приморском крае в Лазовском заповеднике подвели итоги ежегодного учета численности пятнистого оленя «на реву». Этот метод определения плотности популяции оленей является наиболее распространенным и проводится во время гона, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В брачный период, который начинается с конца сентября и длится до ноября, самцы пятнистого оленя собирают гаремы и ревностно их охраняют. Громким ревом они привлекают самок и вызывают на бой соперников. Эту особенность используют для изучения плотности популяции. На протяжении октября группы учетчиков выходили в тайгу на точки учета и слушали, сколько оленей-самцов в округе ревут, бросая вызов конкурентам. При этом в приморской части заповедника  брачный период у оленей наступает несколько позже, чем на континентальных участках ООПТ. Сотрудники заповедника провели учет на 33 точках на площади в 19,5 тысяч гектар, что составляет 1/6 часть от территории заповедника, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".

На обследуемой площади было подсчитано 90 самцов. Зная этот показатель, специалисты рассчитали плотность популяции с помощью специального коэффициента, учитывающего среднее количество самок, молодняка и самцов-молчунов, приходящихся на одного ревущего самца. Получилось, что на прослушиваемой территории обитает 630 оленей. Пересчитав это количество на всю площадь обитания пятнистого оленя в заповеднике, научные сотрудники получили показатель в 4 116 особей.


 

Итоги учета показали, что численность популяции пятнистого оленя на охраняемой территории стабильна и немного растет. В этом году оленей стало больше на 625 особей, так как в 2015-м показатель численности составил 3491 особь.

Средняя плотность оленя на текущий период составила 34,3 особи на 1 тысячу гектар. По словам Владимира Арамилева, директора Объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра», это средний показатель. Она не выше, чем в близлежащих охотничьих хозяйствах, потому что охотопользователи подкармливают и охраняют копытных.

От численности копытных зависит и плотность популяции хозяина тайги – амурского тигра, потому что хищник живет там, где для него достаточно пищи. Пока в Лазовском заповеднике еды для тигра достаточно. Однако, нетипично раннее начало зимы создает потенциальную опасность для пятнистых оленей. Снег лег уже в конце октября и не растаял, местами образовался наст. Если снегопады продолжатся, то многие олени погибнут от бескормицы. Подобным образом начиналась многоснежная зима 2009-2010 года. Тогда популяция пятнистого оленя потеряла около 20% своей численности.

Метод учета «на реву» используется в качестве дополнительного, а более полную картину о численности пятнистого оленя специалисты Лазовского заповедника получают в время ежегодных зимних маршрутных учетов - по следам. Как правило, они проводятся два раза в год – в декабре и в январе.

Фото предоставлены Объединенной дирекцией Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  учет  заповедник 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru