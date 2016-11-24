Неравнодушные жители Дальнего Востока мониторят незаконные рубки, пожары и свалки

На сайте «Спаси тайгу» запущена карта мониторинга незаконных рубок, пожаров и нелегальных свалок, разработанная под руководством WWF. Неравнодушных граждан приглашают к активному тестированию проекта, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Информация на карте обновляется согласно сообщениям, оставленным неравнодушными гражданами на сайте «Спаси тайгу», а также результатам работы системы мониторинга изменений лесного покрова «КЕДР». Сервис отслеживает три вида нарушений: лесные пожары, незаконные рубки и несанкционированные свалки. В дальнейшем оставивший метку гражданин может следить за развитием описанной им ситуации, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Мы запустили «КЕДР» в прошлом году, и тогда работа системы получила положительные отзывы со стороны природоохранных структур и органов исполнительной власти регионального и федерального уровня. В наших планах также было привлечь к работе широкую общественность: получив сигнал о событии, мы сможем сконцентрироваться на конкретном участке леса и проверить его как с помощью спутникового мониторинга, так и путем личного присутствия. Теперь мы можем приступить к этому шагу — и чтобы улучшить систему, призываем всех тех, кто живет в тайге или регулярно там бывает, фиксировать встреченные ими незаконные свалки, вырубки и возгорания, а затем оставлять соответствующие пометки на нашей карте», — прокомментировал директор Амурского филиала WWF Петр Осипов.

Каждое сообщение о пожаре или рубке проверяется диспетчерами системы из Департамента лесного хозяйства администрации Приморского края, а для ликвидации последствий на место нарушения направляется оперативная группа. Информация о несанкционированных свалках уходит в соответствующие муниципалитеты, где в дальнейшем также производится поиск виновного.

При этом алгоритм действий для неравнодушного гражданина предельно прост: сообщить о нарушении можно, нажав на соответствующую кнопку на сайте и приложив описание с фотографией места событий. Тогда на карте гражданского мониторинга появляется маркер и статус обращения: подтвердилось ли нарушение, и какая работа ведется по нему в настоящее время. Лесные пожары отслеживаются в реальном времени.

Сейчас проект проходит стадию открытого тестирования: для отзывов о функционировании карты работает почта info@savetaiga.ru. Полученные замечания позволят улучшить работу сервиса, а совместные усилия граждан и природоохранных структур — предотвратить уничтожение тайги и обеспечить выживание уникальной флоры и фауны, обитающей на ее территории.

Напомним, что достоверность анализа изменений лесного покрова системой мониторинга «КЕДР» составляет 79%, а в случае с площадью более 0,45 га — до 100%. Минимальный размер нелегальный вырубки, которую удалось определить системе — 64 кв.м, что особенно важно, учитывая скрытый характер описанных выше нарушений.

Алгоритм системы «КЕДР» позволяет выявлять любые изменения в лесном фонде, в том числе незаконные рубки. В его основе лежит анализ космоснимков среднего разрешения. Система выявляет изменения лесного покрова и определяет лесонарушения путем сопоставления полученных данных с данными о разрешенном использовании лесов, доступных диспетчеру органа управления лесами. Если лесоизменение находится вне границ о разрешенном использовании, то принимается решение по их проверке и пресечению. Подобная разработка является уникальной не только для нашей страны, но и всего мира в целом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.