www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.01 р. 100 JPY: 57.64 р.
EUR: 68.05 р. 10 CNY: 92.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье экс-директора "Дома офицеров" оштрафовали на 105 тыс. рублей

24 Ноября 2016, 17:09 | Приморье

Мировой суд Пограничного района Приморского края вынес приговор бывшему директору Муниципального автономного учреждения «Пограничный Дом офицеров», который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ, частичная и полная невыплата заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

В судебном заседании было установлено, что, являясь директором Дома офицеров, фигурант из личной заинтересованности с июля 2015 года полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату 13 работникам учреждения, а также свыше 3-х месяцев частично задерживал выплаты двум работникам возглавляемого им предприятия.

Общая сумма задолженности превысила 500 тыс. рублей. При этом предприятие располагало достаточной суммой денежных средств для погашения образовавшейся задолженности, однако, директор тратил деньги на иные нужды, не связанные с оплатой труда.

Также прокуратура района с целью восстановления трудовых прав работников приняла комплекс мер реагирования, в том числе направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, директору учреждения, а также главе администрации района внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения в сфере оплаты труда.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: приговор  зарплата  долги 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru