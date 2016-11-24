В Приморье экс-директора "Дома офицеров" оштрафовали на 105 тыс. рублей

Мировой суд Пограничного района Приморского края вынес приговор бывшему директору Муниципального автономного учреждения «Пограничный Дом офицеров», который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ, частичная и полная невыплата заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

В судебном заседании было установлено, что, являясь директором Дома офицеров, фигурант из личной заинтересованности с июля 2015 года полностью не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату 13 работникам учреждения, а также свыше 3-х месяцев частично задерживал выплаты двум работникам возглавляемого им предприятия.

Общая сумма задолженности превысила 500 тыс. рублей. При этом предприятие располагало достаточной суммой денежных средств для погашения образовавшейся задолженности, однако, директор тратил деньги на иные нужды, не связанные с оплатой труда.

Также прокуратура района с целью восстановления трудовых прав работников приняла комплекс мер реагирования, в том числе направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, директору учреждения, а также главе администрации района внесены представления с требованием устранить выявленные нарушения в сфере оплаты труда.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.