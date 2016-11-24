Приморский край занял 60 место в рейтинге трезвости

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате представили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016».

Согласно документу, самыми малопьющими субъектами стали Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан, самыми проблемными — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми. Ранжирование регионов произведено от самого благополучного (1 место) к самому проблемному (85 место). Приморский край оказался на 60-м месте, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

В регионах, где высок уровень потребления алкоголя, губернаторы недостаточно внимания уделяют госпрограммам, направленным на борьбу с алкогольной зависимостью, считает руководитель проекта «Трезвая Россия», член ОП РФ Султан Хамзаев.

«Основная задача „Рейтинга трезвости регионов“ заключается в объективной оценке ситуации в регионах РФ. Данный рейтинг является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий. Мы искренне надеемся, что данный аналитический труд поможет регионам более трезво и ответственно оценить ситуацию и выработать максимально качественный вектор улучшения социального климата региона», — подчеркнул Хамзаев.

Степень «трезвости» региона вывели, используя данные за 2015 год из открытых источников и ведомственной статистики по каждому региону. Ориентировались по показателю числа умерших в целом и умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; числу преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Интересовало составителей и то, сколько было продано алкогольной продукции в регионе, а также количество часов и дней, в которые действовал запрет на продажу алкоголя.

Итоговый балл трезвости для каждого региона исчислялся путем суммирования занятых этим регионом мест по каждому из перечисленных критериев.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

