Наш ДВ регион видят как «восточные морские ворота» России

Институт "Общественное мнение" публикует данные своих опросов.

Приморский край – «восточные морские ворота» России. Регион с наиболее благоприятным во всей азиатской части страны климатом. Территория, богатая природными ресурсами, флорой и фауной, с бесчисленными скалистыми бухтами, с красивейшими островами. Именно таким Приморский край знают многие россияне.

Другим этот регион видим мы, социологи: 62% жителей Приморья недовольны положением дел в своем регионе, 60% респондентов считают качество жизни людей в крае низким, четверть жителей охарактеризовали свое материальное положение как плохое.

Хотя социально-психологическая обстановка в Приморье и характеризуется явным преобладанием негативных настроений – недовольны положением дел в крае 62%, довольны только 32% жителей, – неправильно было бы считать ситуацию экстраординарной; соотношение этих показателей в среднем по России – 53% и 35%.

Недовольство, безусловно, вызвано общим ухудшением положения дел в различных сферах жизни края: в сфере услуг ЖКХ, ценообразования, медицинского обслуживания, в сфере школьного и дошкольного образования, состояния дорог и т. д.

Высокие цены на услуги ЖКХ – острая проблема не только для Приморья, но и для многих других регионов РФ. В ходе последнего опроса в крае больше половины респондентов – 54% – сообщили, что эта проблема волнует их больше всех остальных . К тому же две трети участников опроса считают сумму, которую они платят за жилищно-коммунальные услуги, слишком большой (69%), а качество жилищно-коммунальных услуг – плохим (61%). В целом о том, что рост цен на различные продукты, товары и услуги очень ощутимо сказывается на бюджете их семьи, сообщили 50% жителей края.

Очень остро в городах и селах Приморья стоит проблема плохих дорог – ее упоминают 69% жителей края. Данный показатель хоть и соответствует общероссийскому, однако в Приморском крае приобретает особое звучание.

Для обсуждения этих и других проблем региона и путей их решения была создана интернет-площадка «Приморский край: проблемы и решения», где жители края могут комментировать вышеизложенные результаты исследований, называть и обсуждать острые проблемы региона, предлагать пути их решения и голосовать за предложения по решению проблем других участников проекта. Подробнее о проекте «Приморский край: проблемы и решения» читайте на сайте primor.fom.ru.

В обсуждении проблем края на площадке «Приморский край: проблемы и решения» может принять участие любой желающий, каждый житель Приморья, кому небезразлична судьба края, кому есть что сказать. А таких, мы уверены, в регионе достаточно: по показателям человеческого капитала Приморский край – продвинутый, авангардный регион, где доля инициативных, креативных людей, так называемых «людей-XXI», составляет 22% (при том что в среднем по России таких около 15–17%). Группа «люди-XXI» выделяется по принципу включенности в современные практики; к ней мы относим респондентов, указавших не менее шести позиций из списка этих практик. Чаще всего «люди-XXI» – это высокоресурсная молодежь с высшим образованием, проживающая в городах. Во Владивостоке, к примеру, численность группы составляет 27%. «Люди-XXI» в большинстве своем являются активными пользователями Интернета, у них сильно развито чувство собственного достоинства, они с повышенным вниманием относятся к проблемам региона.

В отношении «людей-XXI» важно выделить одну, но очень серьезную проблему: если не создать им необходимой среды для реализации их способностей, не прислушаться к их потребностям, то они, будучи современными и мобильными, могут покинуть регион. Сегодня 52% «людей-XXI» в Приморском крае хотели бы сменить место жительства и уехать из своего города (села, поселка). В целом по Приморью это значение ниже и составляет 37%.