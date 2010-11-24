Пресса и экология

В обществе накопилось огромное количество проблем, связанных с состоянием окружающей среды, которые требуют скорейшего решения. Люди должны знать о них, знать, какую угрозу их здоровью представляют те или иные факторы воздействия на экологию. Должны знать, кто принимает экологически важные решения, какие конкретные действия и пр.

Именно СМИ являются сегодня основным источником экологической информации для большинства граждан. От СМИ во многом зависит то, как будут люди относиться к окружающей среде. Сколь успешно приморская пресса выполняет эту функцию? Ответить на вопрос Консалтинговое Агентство IMCommunications попросили 100 руководителей компаний города.