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Пресса и экология
24 Ноября 2010, 12:55 | Приморье
В обществе накопилось огромное количество проблем, связанных с состоянием окружающей среды, которые требуют скорейшего решения. Люди должны знать о них, знать, какую угрозу их здоровью представляют те или иные факторы воздействия на экологию. Должны знать, кто принимает экологически важные решения, какие конкретные действия и пр.
Именно СМИ являются сегодня основным источником экологической информации для большинства граждан. От СМИ во многом зависит то, как будут люди относиться к окружающей среде. Сколь успешно приморская пресса выполняет эту функцию? Ответить на вопрос Консалтинговое Агентство IMCommunications попросили 100 руководителей компаний города.
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