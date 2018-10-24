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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника

24 Октября 2018, 16:38 | Приморье

Парк Героев Даманских событий торжественно открыли в Лучегорске 24 октября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. При поддержке врио губернатора Приморья Олега Кожемяко здесь капитально ремонтировали стелу и благоустроили прилегающую территорию.

Участие в открытии памятника приняли ветераны, школьники, военнослужащие и другие неравнодушные жители. Память погибших почтили минутой молчания, после чего собравшиеся возложили цветы.


 

Олег Кожемяко отметил, что новый мемориал – дань памяти событиям, которые произошли на земле Пожарского района.

«Даманские события в марте 1969 года всколыхнули всю страну, пограничники ценой своей жизни защищали рубежи. Этот мемориал увековечит память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, на их примере будет воспитываться наша молодежь», – отметил он, предложив в будущем проводить здесь торжественную церемонию присяги пограничников.

Рядом с мемориалом завершается обустройство детского спортивно-игрового комплекса, который откроется уже в этом году. Сейчас здесь укладывают покрытие, устанавливают беседки, качели для малышей.

По словам участника Даманских событий Георгия Бубнова, здесь лучегорцы смогут вспомнить своих боевых товарищей и рассказать о них молодому поколению.

«Я участвовал в этих событиях. Приходя сюда, вспоминаешь все, что происходило на острове Даманский», – поделился он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: памятник  событие  кожемяко  война  дата  приморье  память 



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