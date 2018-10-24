Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья

Молодые врачи и учителя получат финансовую поддержку при трудоустройстве, им также помогут оплачивать съемное жилье, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во время встреч с учителями и общественностью Пожарского района.



За два дня Олег Кожемяко посетил несколько социальных учреждений Пожарского района, в том числе и свою родную школу №1. Приехать сюда он пообещал своему классному руководителю Таисии Курбатской, поздравляя ее с Днем учителя.



На встрече с учителями, Олег Кожемяко отметил, что главная проблема отрасли – кадровая, молодежь в отдаленные районы ехать не хочет. Решить ее можно только увеличив зарплату.



«Этот вопрос один из самых глобальных, поэтому для молодых учителей и врачей, которые приедут к нам работать, в бюджете на следующий год уже предусмотрели ряд доплат. Это “подъемные”, плюс частичная компенсация за съемное жилье и доплата к базовой ставке, пока у специалиста нет квалификации. Кроме того, рассматриваем еще выплаты за наставничество», – отметил врио Губернатора, подчеркнув, что все эти меры поддержки уже включены в проект бюджета Приморья на 2019 год.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что главный финансовый документ края на будущий год – социально ориентированный.



«Мы предусмотрели в нем и выплаты для “детей войны”, и поддержку для многодетных семей, внесем еще ряд льгот и субсидий. В два раза увеличиваем средства на питание детей в школах», – сообщил он.



Кроме того, запланировано строительство новой школы в селе Пожарское. На ее проектирование в бюджете 2019 года предусмотрено 4,5 миллиона рублей. А школа №1 Пожарского района рассматривается в качестве пилотной площадки, где будет открыт класс робототехники.



На встречах также обсудили развитие спорта. В частности, в Лучегорске в плачевном состоянии находится недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс, в полуразрушенном состоянии спортивная футбольная площадка возле школы, а муниципальный зал тяжелой атлетики едва сводит концы с концами из-за высоких тарифов на ЖКХ.

Олег Кожемяко побывал на всех перечисленных объектах. В зале для занятий тяжелой атлетикой он подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность финансирования небольших спортивных организаций.

«Я и сам занимался в этом зале с 9 класса. Именно в таких небольших секциях воспитываются будущие чемпионы и успешные спортсмены. Конечно, нужно их поддерживать. Обратим внимание и на это направление», – отметил Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.