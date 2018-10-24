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Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья

24 Октября 2018, 18:42 | Приморье

Молодые врачи и учителя получат финансовую поддержку при трудоустройстве, им также помогут оплачивать съемное жилье, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во время встреч с учителями и общественностью Пожарского района.

За два дня Олег Кожемяко посетил несколько социальных учреждений Пожарского района, в том числе и свою родную школу №1. Приехать сюда он пообещал своему классному руководителю Таисии Курбатской, поздравляя ее с Днем учителя.

На встрече с учителями, Олег Кожемяко отметил, что главная проблема отрасли – кадровая, молодежь в отдаленные районы ехать не хочет. Решить ее можно только увеличив зарплату.

«Этот вопрос один из самых глобальных, поэтому для молодых учителей и врачей, которые приедут к нам работать, в бюджете на следующий год уже предусмотрели ряд доплат. Это “подъемные”, плюс частичная компенсация за съемное жилье и доплата к базовой ставке, пока у специалиста нет квалификации. Кроме того, рассматриваем еще выплаты за наставничество», – отметил врио Губернатора, подчеркнув, что все эти меры поддержки уже включены в проект бюджета Приморья на 2019 год.

Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что главный финансовый документ края на будущий год – социально ориентированный.

«Мы предусмотрели в нем и выплаты для “детей войны”, и поддержку для многодетных семей, внесем еще ряд льгот и субсидий. В два раза увеличиваем средства на питание детей в школах», – сообщил он.

Кроме того, запланировано строительство новой школы в селе Пожарское. На ее проектирование в бюджете 2019 года предусмотрено 4,5 миллиона рублей. А школа №1 Пожарского района рассматривается в качестве пилотной площадки, где будет открыт класс робототехники.

На встречах также обсудили развитие спорта. В частности, в Лучегорске в плачевном состоянии находится недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс, в полуразрушенном состоянии спортивная футбольная площадка возле школы, а муниципальный зал тяжелой атлетики едва сводит концы с концами из-за высоких тарифов на ЖКХ.

Олег Кожемяко побывал на всех перечисленных объектах. В зале для занятий тяжелой атлетикой он подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность финансирования небольших спортивных организаций.

«Я и сам занимался в этом зале с 9 класса. Именно в таких небольших секциях воспитываются будущие чемпионы и успешные спортсмены. Конечно, нужно их поддерживать. Обратим внимание и на это направление», – отметил Олег Кожемяко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  медицина  школа  аренда  доплата  здравоохранение  врачи  учителя  жилье  трудоустройство 



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