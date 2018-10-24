Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья
Молодые врачи и учителя получат финансовую поддержку при трудоустройстве, им также помогут оплачивать съемное жилье, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края. Об этом сообщил врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко во время встреч с учителями и общественностью Пожарского района.
За два дня Олег Кожемяко посетил несколько социальных учреждений Пожарского района, в том числе и свою родную школу №1. Приехать сюда он пообещал своему классному руководителю Таисии Курбатской, поздравляя ее с Днем учителя.
На встрече с учителями, Олег Кожемяко отметил, что главная проблема отрасли – кадровая, молодежь в отдаленные районы ехать не хочет. Решить ее можно только увеличив зарплату.
«Этот вопрос один из самых глобальных, поэтому для молодых учителей и врачей, которые приедут к нам работать, в бюджете на следующий год уже предусмотрели ряд доплат. Это “подъемные”, плюс частичная компенсация за съемное жилье и доплата к базовой ставке, пока у специалиста нет квалификации. Кроме того, рассматриваем еще выплаты за наставничество», – отметил врио Губернатора, подчеркнув, что все эти меры поддержки уже включены в проект бюджета Приморья на 2019 год.
Олег Кожемяко акцентировал внимание на том, что главный финансовый документ края на будущий год – социально ориентированный.
«Мы предусмотрели в нем и выплаты для “детей войны”, и поддержку для многодетных семей, внесем еще ряд льгот и субсидий. В два раза увеличиваем средства на питание детей в школах», – сообщил он.
Кроме того, запланировано строительство новой школы в селе Пожарское. На ее проектирование в бюджете 2019 года предусмотрено 4,5 миллиона рублей. А школа №1 Пожарского района рассматривается в качестве пилотной площадки, где будет открыт класс робототехники.
На встречах также обсудили развитие спорта. В частности, в Лучегорске в плачевном состоянии находится недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс, в полуразрушенном состоянии спортивная футбольная площадка возле школы, а муниципальный зал тяжелой атлетики едва сводит концы с концами из-за высоких тарифов на ЖКХ.
Олег Кожемяко побывал на всех перечисленных объектах. В зале для занятий тяжелой атлетикой он подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность финансирования небольших спортивных организаций.
«Я и сам занимался в этом зале с 9 класса. Именно в таких небольших секциях воспитываются будущие чемпионы и успешные спортсмены. Конечно, нужно их поддерживать. Обратим внимание и на это направление», – отметил Олег Кожемяко.
Новости тематики
- Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья
- В Приморье наградили лучших педагогов
- Трудовые книжки уйдут в "цифру"
- Более 50 школ и детсадов Владивостока испытывают кадровый голод
- Экс-губернатору Приморья нашли новую работу
- Корпорации развития Дальнего Востока не хватает кадров
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- В Межмуниципальном отделе МВД в Приморье - новый начальник
- Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
Новости раздела
- Власти Приморья помогут молодым специалистам в оплате аренды жилья
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии памятника
- В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко
- Львы могут разбираться с начальством в четверг
- Праздник на нашей улице
- Историю Приморья пишут люди
- Генеральный директор Издательской компании "Золотой Рог" получила почетное звание
- Чтобы скорая приезжала скорее
- Дорогие жители Приморья, мои земляки!
- Во Владивостоке пришло время поговорить о будущем, жизни и бессмертии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста