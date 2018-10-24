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В Приморье принят закон о "Детях войны", инициированный Олегом Кожемяко

24 Октября 2018, 15:21 | Приморье

Закон о «детях войны», разработанный по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, с учетом поправок принят во втором и третьем чтениях краевыми парламентариями на заседании Законодательного Собрания 24 октября, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Документ устанавливает статус «дети войны» и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Приморье граждан, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Согласно поправкам врио Губернатора, перечень мер социальной поддержки для граждан, относящихся к категории «дети войны», расширен.

«Это ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, 100%-ная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также предоставление льготы по транспортному налогу», – прокомментировал вице-губернатор Павел Серебряков.

Также изменен срок вступления в силу закона – по истечению 10 дней со дня его официально опубликования.

Как считают в краевом департаменте труда и социального развития, таким образом устраняется историческая несправедливость по отношению к людям, которые лишились детства.

«На плечи этих же граждан легло восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Поэтому поддержка в отношении таких земляков более чем оправдана и справедлива», – отмечают разработчики закона.

По предварительным данным, в Приморском крае проживают 112,5 тысяч жителей, которые относятся к категории «дети войны».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: налог  услуги  ремонт  общество  приморье  ЗС ПК  транспорт  история  компенсация  кожемяко  закон 



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