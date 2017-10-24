Каждый ручей получит свой паспорт

Общественно-экологический мониторинг пресных вод Приморья держится на энтузиазме

Государственный контроль состояния воды в природных водоемах, который в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы осуществляют государственные органы, дополняет контроль, осуществляемый общественной организацией НОКЦ «Живая вода».

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответила президент этой общественной организации, руководитель Международного центра экологического мониторинга и старший научный сотрудник Федерального научного центра (бывший Биолого-почвенный институт) ДВО РАН Татьяна ВШИВКОВА.

- Татьяна Сергеевна, как у нас появилась идея общественного мониторинга пресных вод?

- Когда в 2003 году в США я защищала докторскую диссертацию, то написала «Русский проект «Чистая вода». В чем мне виделась проблема? В России существует практически только государственный мониторинг пресных вод, который проводит в основном система Росгидромета. Оценки качества воды делаются на основе химического анализа. В некоторых случаях применяют микробиологические методы.

Но химические методы могут подводить при исследовании водотоков. Так через день-два после загрязнения его уже можно и не уловить. Кроме того, существуют тысячи химических веществ, которые попадают в реки и озёра. При обычных рутинных исследованиях анализируется от силы 20 показателей, и влияние других веществ на качество воды при таком подходе не уловить. А ведь есть ещё явление синергизма, когда два не опасных вещества, соединяясь в выбросах, образуют опасные для жизни соединения.

Химия и микробиология – дорогостоящие стационарные методы, требующие много времени, а химия еще дает и вторичное загрязнение. А биоассессмент (биологическая оценка) позволяет проводить экспресс-анализ прямо на водоёмах.

В России методы биомониторинга в государственной системе почти не используются. Есть ГОСТы, требования по биологической оценке, но нет специалистов, и всего при двух показателях по зообентосу, не прописаны ни процедура отбора и анализа проб, ни пробоотборники. А без этого результаты могут быть настолько разными, что адекватной сравнительной оценки быть не может.

Биомониторинг пресных вод основан на изучении качественного состава водных животных и растений, структуры сообществ водных организмов. Все гидробионты делятся на три группы: чувствительные к загрязнениям, умеренные и толерантные. И каждому из них можно присвоить свой индикаторный статус – «толерантное значение». Оно может быть от нуля, которые очень чувствительны и живут только в чистых водах, до 10 – выносливые к загрязнениям. После изучения качественного состава гидробионтов в водоеме и расчётов можно определить качество воды.

Систему биоассессмента хорошо и быстро осваивают даже неспециалисты. Очень широко она применяется в работе со школьниками. Ученики хорошо знают про индикаторный комплекс ЕPT насекомых: подёнок, веснянок и ручейников. Их личинки очень чувствительны к изменениям качества воды. Если этих личинок в водоеме много, они разнообразны и представлены разными возрастами, то всё хорошо – вода чистая.

Кстати, наши Международный центр экологического мониторинга и Лаборатория пресноводной гидробиологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН уже давно используют систему биоиндикации, адаптированную к региональным условиям.

- Каким образом общественный мониторинг превратился у нас в системную деятельность?

- Я поняла, что если ждать, то до частного мониторинга у нас еще нескоро дойдет. Ведь в России очень немного специалистов в области пресноводной экологии, которые могли бы способствовать в подготовке профессиональных кадров.

Понимая важность сохранения пресноводных ресурсов, я и мои коллеги в 2003 году создали Научно-общественный координационный центр «Живая вода», в задачи которого входит подготовка общественных экспертов по пресноводному мониторингу.

Целью Центра стало создание активных точек – общественных экологических агентств (ОЭА) на базе школ, экологических организаций, семей. Мы учим желающих основам пресноводного биоассессмента: как проводить биоиндикационные исследования, определять качество воды. Даем основы химико-микробиологического анализа.

Мы создаем эту сеть с 2004 года не только в Приморском крае, но и в соседних регионах. К настоящему времени в ее составе более 150 агентств. Около десятка из них проводят общественные экспертизы практически на профессиональном уровне. Мы осуществляем контроль, консультирование, выезжаем в места расположения наших ОЭА и принимаем участие в их работе.

При отсутствии пресноводного биомониторинга в государственной системе, в Приморье эту работу сегодня выполняют более сотни общественных эко-агентств.

Большую роль в подготовке экспертов-школьников играют учителя, с которыми мы занимаемся на специальных семинарах.

Общественные эксперты умеют самостоятельно собирать, фиксировать и этикетировать материал, проводить первичную разборку до групп организмов. Используя составленные списки и зная толерантные значения групп и индикаторных организмов, юные эксперты сами рассчитывают биотические индексы, структуру донных сообществ и могут сделать выводы о качестве воды в исследуемых объектах.

Кроме того, наши эксперты умеют описывать условия среды на исследуемых территориях, что важно для понимания процессов формирования сообществ и помогает оценить объёмы антропогенного пресса на водоёмы. На основании собранных материалов они могут составлять экологические паспорта водных объектов, фиксировать нарушения, передавая акты и протоколы экспертиз в природоохранные и надзорные органы.

Одну из первых, «классических» работ по исследованию качества воды мы со школьниками сделали ещё в 2004 году в районе Академгородка. Тогда школьники в течение нескольких часов собрали пробы, определили материал, рассчитали биотические индексы и структуру сообществ, показали, где на водотоке ситуация меняется и почему. Были выявлены нарушения водоохранной зоны ручья, влияние сбросов коттеджного поселка, больницы и открытой канализационной трубы. Исследования 2017 года, проводившиеся студентами ВГУЭС, показали, что нарушения водоохранной зоны здесь ещё более усугубились, но влияние канализационных сбросов значительно сократилось.

Пять лет назад мы инициировали межведомственный проект – «Исследование экологического состояния водотоков и водоёмов полуострова Муравьев-Амурский». Наши модельные речки – Вторая и Черная, ручьи Академический у Академгородка и Океанский в районе ВДЦ «Океан». Постепенно охватываем и другие водотоки и водоёмы.

Сегодня в истоках водотоков ситуация нормальная, но ниже по течению – просто ужас. Не соблюдаются природоохранные нормы, положения Водного и Лесного кодексов. В охранных зонах идет массовая вырубка лесов, коттеджи строятся прямо у уреза воды, а то и заступая в русло. Из ливневых труб хлещут сбросы, переполненные органикой. Все об этом знают, но я не вижу, чтобы что-то менялось, и не знаю, куда смотрят власть и надзорные органы!

Строительство в городе часто идет вразрез с природоохранными нормами. Это сказывается на экологическом состоянии водотоков. Например, по загрязнению озера на Патрокле – разговор с мая, а всё остается по-прежнему. То же и с закрытой мелководной бухтой Новик на острове Русском, куда вывели канализационную трубу. Бухта опресняется, стоит вонь, гибнет рыба, нарушаются и деградируют донные сообщества.

Наши заводы, предприятия, согласно закону, должны проводить анализ сбрасываемых ими вод. Но по нашим речкам видно, что они этого не делают.

И это все – следствие одноуровневой государственной системы мониторинга и контроля окружающей среды. Пока система не изменится и не будет проведена ее модернизация, ситуация будет только ухудшаться. И если замусоривание русла еще как-то можно поправить – народ вывести на субботник, привлечь соответствующие службы, то химическое и микробиологическое загрязнение можно остановить только при ужесточении требований к стокам и вводом в строй локальных и городских очистных сооружений.

У нас уже лет десять финансируется госпрограмма «Чистая вода», но мне не понятно: что же по ней делается и куда идут деньги. Во всяком случае, на поддержку общественного мониторинга вод и наиболее известных экологических организаций за это время не было выделено ни копейки.

- На какие средства вы обустраиваете популярные родники?

- Финансирование мы получаем от ОО «ЭфесРус». Лет десять назад они вышли на нас и предложили осуществлять совместный российский проект «Обустроим родники вместе». К настоящему времени нами сделано около десятка родников – «Серебряный» в Шкотовском районе, родник с нашим участием перед Славянкой в Хасанском районе, во Владивостоке – на ул. Фадеева, на Проспекте Красного Знамени, на Шаморовском перевале, родник «Три сосны». На нашем сайте вы можете узнать: какое качество воды в этих родниках.

Но после обустройства нужен пригляд. И некоторым родникам повезло: общественность следит за их состоянием. Кстати, над фадеевским родником взялся шефствовать ресторан «Охотный двор».

В этом году мы обустроили еще два родника – на острове Русском и в Ботаническом саду.

- А от кого вы еще чувствуете сегодня поддержку?

- Прежде нам хорошо помогали наш институт (БПИ ДВО РАН) и его руководитель академик Юрий ЖУРАВЛЕВ. Но сейчас и сама академическая наука остро нуждается в помощи. Уже несколько лет нам серьезно помогает Амурское отделение Всемирного фонда дикой природы – WWF. В этом году отличную поддержку для проведения молодёжной экологической конференции «Человек и биосфера» оказало ФАНО, и мы благодаря им и WWF отлично ее провели. Но многое нами делается на одном только энтузиазме!

Сейчас мы сосредотачиваемся на паспортизации малых и средних водотоков. Они не включаются в государственные Водные кадастры и реестры и как бы не существуют. Мы хотим провести их общественную паспортизацию, и выписать им стандартные паспорта с помощью Амурского водного бассейнового управления.

Если у ручья появится паспорт, он получит право на защиту. А по результатам общественной инвентаризации экологического состояния таких водных объектов будет составлена экологическая карта, которая может стать основой для принятия государственных мер по восстановлению пресноводных ресурсов, по организации контроля за водопользователями и привлечению к ответственности нерадивых хозяйственников, экономящих на очистке сбрасываемых вод.

Такая карта может служить и для отслеживания дальнейших изменений на водных объектах, а, значит, и организовывать адекватную работу по их сохранению.

ВАЖНО

НОКЦ «Живая вода» ежегодно осуществляет от 3 до 10 «академических десантов» в районы Приморья и соседние регионы.

Одной из крупных работ было проведение общественной экоэкспертизы в 2004 году – во время прорыва угольного золоотвала Партизанской ГРЭС. В ней участвовали партизанские учителя и школьники, студенты вузов, и ученые-гидробиологи ДВО РАН.

Мы постоянно работаем в Лучегорске, Находке, Партизанске, Хасанском районе. Выезжали на Байкал, работали в Хабаровском крае. Сейчас нас приглашают в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан.

На фото: Руководитель НОКЦ «Живая вода» Татьяна Вшивкова считает, что общественный мониторинг водоемов должен получать господдержку.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Фото Игоря Кухаря.

Газета "Золотой Рог", Владивосток