Приморцев приглашают окунуться в богемную среду Ленинграда…

Культурно-познавательный туризм занимает одно из ведущих мест в туристической жизни каждого региона. Владивосток, претендующий на звание культурной столицы АТР, не оставляет без внимания это направление, и благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, каждую неделю жителей и гостей города радуют новые мероприятия. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает подборку интересных культурных событий, которые пройдут в ближайшие выходные.

27 октября Центр современного искусства «Заря» даст старт ретроспективной выставке «Ассы в массы». Она будет посвящена андеграундному движению «Асса», которое возникло в Петербурге начала 80-х в среде художников-некрореалистов и быстро распространилось в богемной среде Ленинграда. Так называлась галерея Тимура НОВИКОВА, это слово появилось и в серии работ известного ленинградского художника Олега КОТЕЛЬНИКОВА. «Ассу» использовали и как тег, и как роспись на одежде в рамках битнических показов мод. Апогеем движения арт-группировок под воинственным лозунгом «Асса» стал одноименный фильм, до сих пор считающийся одним из знаковых для поколения 80-х. С этим лозунгом в перестройку произошел первый осознанный всплеск альтернативной культуры. Этой до сих пор мало изученной истории о контркультурной моде и искусстве «красной волны» и посвящена выставка.

Специально для Владивостока организаторы выставки подготовят шоу, которое полностью раскроет «Ассу» через призму моды и искусства. Основой выставки станет архив исторической документации и российской уличной и модной фотографии Михаила БАСТЕРА. Также в экспозицию войдут произведения участников арт-группировок «Чемпионы мира», «Новые художники» и «Некрореалисты» из коллекций Московского музея современного искусства, Музея Art4Ru, а также из личных собраний Гарика АССЫ, Сергей ШУТОВА и других. Специально для выставки участники советского андеграунда предоставили предметный фонд, включающий в себя элементы гардероба, пластинки, постеры, шляпы. Выставка будет дополнена мультимедийными материалами (анимацией, короткометражными и полнометражными фильмами, видеоартом, видеодокументацией, перформансами и модными показами) в виде медиаинсталляций и сеансов параллельной образовательной программы.

…и изучить технологическое искусство

В это же время остров Русский станет местом проведения фестиваля «Пуск». Для Владивостока – это новый формат, который объединяет в себе технологическое искусство, актуальные инженерные решения, образование и электронную музыку под общей темой «Большие данные».

В рамках фестиваля молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры и программисты из Владивостока и других городов России придумают и самостоятельно смонтируют авторские арт-инсталляции. Объекты будут создаваться при помощи световых, цифровых и проекционных технологий. В программу фестиваля войдут выступления молодых представителей российской электронной эстрады: гости фестиваля смогут увидеть live-выступления групп Nuage (Санкт-Петербург) и Mostapace (Казань).

Помимо этого, на фестивале будут представлены экспозиция с техническими новинками и региональными разработками, площадка «Экспериментариум» с интерактивными опытами от Всероссийского фестиваля науки, лекции и мастер-классы, экскурсии по закрытым лабораториям ДВФУ, научный стендап Science Slam Владивосток, пройдут соревнования по конструированию роботов. Организаторы фестиваля напоминают, что гостям мероприятия для посещения территории ДВФУ необходимо иметь при себе паспорт.

На фото: Центр современного искусства «Заря» познакомит приморцев с андеграундным движением «Асса». Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток