В Приморье к середине недели потеплеет

Дневная температура составит +10…+13 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

На этой рабочей неделе над Дальневосточным регионом будет преобладать поле повышенного атмосферного давления. В Приморье осадки маловероятны, ветер слабый до умеренного, температурный фон существенно меняться будет. Ночью столбики термометров будут показывать 0…−10 °C, на южном побережье до 5 °C тепла, дневные температуры в пределах +3…+15 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. В начале недели прохладно, ночью около 0 °C, днем +9…+12 °C.

К середине недели температурный фон повысится: ночью будет +4…+7 °C, днем +10…+13 °C.