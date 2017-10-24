www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.47 р. 100 JPY: 50.49 р.
EUR: 67.56 р. 10 CNY: 86.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Прожиточный минимум для пенсионеров в Приморье растет быстрее, чем у соседей по региону

24 Октября 2017, 12:11 | Приморье

Темп роста прожиточного минимума для пенсионеров в Приморском крае на 2018 год превышает показатели по Дальнему Востоку и в целом по стране, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации. Так, среди субъектов РФ планируемый рост прожиточного минимума для пенсионеров составляет 101,9%, в Приморье – 102,05%.

Законопроектом, одобренным на заседание комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2018 году будет увеличен до 9 151 рубля.

Напомним, что этот показатель необходим для установления социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, имеющим низкий доход.

«Разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. В среднем, ее размер составляет 2 246 рублей», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

В Приморье этой мерой социальной поддержки пользуются около 66,5 тысяч человек. В списке получателей не только пенсионеры по возрасту. Это дети, получающие пенсию по потере кормильца, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в вопросах материальной поддержки граждан, особенно почтенного возраста, важно работать адресно.

«Государство выделяет значительные средства на поддержку пожилых приморцев. Задача каждого сотрудника органов социальной защиты заключается в том, чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме», – подчеркивает он.

Всего на эту меру социальной поддержки пенсионеров 2018 году потребуется около двух миллиардов рублей из консолидированного бюджета, почти 750 миллионов из которых – средства краевого бюджета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: инвалиды  бюджет  пенсии  прожиточный минимум  дети  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru