Прожиточный минимум для пенсионеров в Приморье растет быстрее, чем у соседей по региону

Темп роста прожиточного минимума для пенсионеров в Приморском крае на 2018 год превышает показатели по Дальнему Востоку и в целом по стране, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации. Так, среди субъектов РФ планируемый рост прожиточного минимума для пенсионеров составляет 101,9%, в Приморье – 102,05%.

Законопроектом, одобренным на заседание комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, прожиточный минимум пенсионеров в Приморье в 2018 году будет увеличен до 9 151 рубля.

Напомним, что этот показатель необходим для установления социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, имеющим низкий доход.

«Разница между прожиточным минимумом и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. В среднем, ее размер составляет 2 246 рублей», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

В Приморье этой мерой социальной поддержки пользуются около 66,5 тысяч человек. В списке получателей не только пенсионеры по возрасту. Это дети, получающие пенсию по потере кормильца, инвалиды детства и те, кто потерял здоровье, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии.

По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, в вопросах материальной поддержки граждан, особенно почтенного возраста, важно работать адресно.

«Государство выделяет значительные средства на поддержку пожилых приморцев. Задача каждого сотрудника органов социальной защиты заключается в том, чтобы все социальные выплаты доходили до пенсионеров вовремя и в полном объеме», – подчеркивает он.

Всего на эту меру социальной поддержки пенсионеров 2018 году потребуется около двух миллиардов рублей из консолидированного бюджета, почти 750 миллионов из которых – средства краевого бюджета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.