Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские фишки
Мосты Владивостока и пляжи Приморья - в летнем топе популярных туристических мест
С приходом холодов туристический поток Приморского края постепенно идет на спад. И это вполне закономерно – среди россиян наибольшее количество путешественников привлекает рекреационно-пляжное направление региона, а бархатный сезон уже подошел к концу. Проанализировав результаты опросов в интернете, Деловая газета «Золотой Рог» составила список «летних» мест, которые пользовались в 2017 году особой популярностью.
Благодаря продвижению региона на российском туристическом рынке в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, практически весь Дальний Восток посещает Приморье в разгар купального сезона. Поэтому на первые места рейтинга популярных мест выходят пляжи бухты Шаморы, острова Попова, Ливадии, Славянки, а также ряд пляжей Хасанского района. Именно Хасанский район признан центром пляжного отдыха – этому способствует мягкий климат, кристально чистая вода и многокилометровые береговые линии с белоснежным песком.
Входит в топ популярных летних маршрутов и часть Сихотэ-Алинского хребта. Аналитическое агентство ТурСтат выявило, что в этом году Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье посетило более трех тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются вершины Пидан и Фалаза. Также гости региона не обошли вниманием и Владивосток. Анализ поисковых запросов в Яндексе за летний период показал, что туристов чаще всего интересовали Русский и Золотой мосты.
Фото Анжелики ГРИДНЕВОЙ.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Новости тематики
- Приморские фишки
- В туристической индустрии важен системный подход
- Приморцев приглашают насладиться хрупкой красотой бабочек…
- Туристы подсели на колеса
- Туры выходного дня
- Посмотреть на Пидан со стороны…
- Жители и гости Приморья прошлись по "Улице Дальнего Востока"
- Владивосток погрузился в Средневековье
- Пляжи нуждаются в защите от туристов
- Маршруты выходного дня
Новости раздела
- Почетных жителей Приморского края прибавилось. На три человека
- Прожиточный минимум для пенсионеров в Приморье растет быстрее, чем у соседей по региону
- Не хранить, не распространять, не поддерживать
- Приморские фишки
- Помешай наркотикам
- Инвестиции по соседству с природой
- Медиасвобода: Молодых журналистов Владивостока приглашают соревноваться в корректности
- Прошедшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за весь октябрь
- В воскресенье во Владивостоке ночью температура понизится до нуля
- Приморье изучает "Азбуку Интернета"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Власти готовятся обрушить рубль
- Рыбный интерес Елены Текиевой
- В Приморье "Маны" и "Фольксвагены" опять вне закона
- Правительство России задумалось о строительстве еще одного мегамоста на Дальнем Востоке
- Названа десятка регионов РФ, куда хотят сбежать приморцы
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- В 20-й раз в столице Приморья прошла дальневосточная выставка "Печатный двор"
- В Год ООПТ в Биробиджане состоялась XII Дальневосточная конференция по заповедному делу
- Обман опережающего развития
- Банки готовы инвестировать в приморские компании