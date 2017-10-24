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Приморские фишки

24 Октября 2017, 10:45 | Приморье

Мосты Владивостока и пляжи Приморья - в летнем топе популярных туристических мест

 

С приходом холодов туристический поток Приморского края постепенно идет на спад. И это вполне закономерно – среди россиян наибольшее количество путешественников привлекает рекреационно-пляжное направление региона, а бархатный сезон уже подошел к концу. Проанализировав результаты опросов в интернете, Деловая газета «Золотой Рог» составила список «летних» мест, которые пользовались в 2017 году особой популярностью.

Благодаря продвижению региона на российском туристическом рынке в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, практически весь Дальний Восток посещает Приморье в разгар купального сезона. Поэтому на первые места рейтинга популярных мест выходят пляжи бухты Шаморы, острова Попова, Ливадии, Славянки, а также ряд пляжей Хасанского района. Именно Хасанский район признан центром пляжного отдыха – этому способствует мягкий климат, кристально чистая вода и многокилометровые береговые линии с белоснежным песком.

 

 

 

 
 

 

 

Входит в топ популярных летних маршрутов и часть Сихотэ-Алинского хребта. Аналитическое агентство ТурСтат выявило, что в этом году Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье посетило более трех тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются вершины Пидан и Фалаза. Также гости региона не обошли вниманием и Владивосток. Анализ поисковых запросов в Яндексе за летний период показал, что туристов чаще всего интересовали Русский и Золотой мосты.

Фото Анжелики ГРИДНЕВОЙ.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: туризм  пляжи 






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