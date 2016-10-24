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Во Владивостоке состоялся юбилейный форум "Природа без границ"
20-21 октября во Владивостоке прошел X Международный экологический форум "Природа без границ". В числе его главных тем – особо охраняемые природные территории, сохранение биоразнообразия Дальнего Востока России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Форум "Природа без границ" — одна из ведущих коммуникативных площадок, на которой представители власти, научных, деловых кругов и общественных экологических организаций обсуждают и предлагают решение жизненно важных вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году на форуме было зафиксировано рекордное количество участников – более 700 человек, рассказали "Золотому Рогу" в Амурском филиале WWF России.
Для них WWF России вместе с РR-агентcтвом FEFER приготовили специальную интерактивную площадку, где можно было узнать об интернет-проектах WWF «Тигриная перепись», «Таежная сага», «Спаси тайгу». Тигр, Леопард и Панда помогали участникам и гостям форума ознакомиться с природоохранными выставками. Около двухсот человек получили «Тигриные паспорта», в коротких видео интервью более 40 участников форума рассказали о сохранении биоразнообразия во всем Амурском экорегионе и оставили видео-пожелание тайге и её «жителям».
Здесь можно было сфотографироваться с героями сайтов - кедром Поликарпом, тигром Петром Амуровичем и Пандой, взять для дальнейшей работы листовки-памятки о правилах поведения в тайге, выполненные в виде яркой инфографики и сделать красочную фотографию в стиле фризлайт.
В рамках форума Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы помогал также проведению Координационного комитета по устойчивому развитию в бассейне реки Амур, председателем которого является вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков. На заседании представители Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Амурского бассейнового водного управления, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» заслушали отчет о деятельности Амурской коалиции некоммерческих природоохранных организаций за истекший период и планах на 2017-2018 годы. Участники обсудили реализацию противопаводковых мероприятий в бассейне Амура и опасность для экосистем попыток возрождения планов строительства ГЭС в основном русле Амура. Евгений Симонов представил книгу, изданную WWF – «Мы и амурские наводнения: невыученный урок?» с анализом катастрофы 2013 года.
«Одним из итогов заседания Координационного комитета по Амуру является решение о необходимости сохранения этой структуры, и то, что Приморский край взял на себя председательство на следующие два года, - говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. - Созданный в 2004 году Комитет в настоящее время является единственным межрегиональным органом, занимающимся комплексными вопросами охраны природы и биоразнообразия. Важно, что при Координационном комитете все эти годы работал Научно-общественный совет, в состав которого входит около 25 общественных природоохранных организаций из всех регионов амурского бассейна. WWF России всегда поддерживал природоохранную активность НКО Амурской коалиции, будет поддерживать и впредь. В преддверии Года ООПТ в России природоохранные организации, входящие в Амурскую коалицию, разработали план мероприятий, направленных на поддержку заповедников и нацпарков, пропаганды охраны природы в регионе».
Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России: первое интервью в новой должности для программы Вести-Приморье на форуме «Природа без границ». © Елена Старостина / WWF России.
Всемирный фонд дикой природы также организовал проведение в рамках Форума «Природа без границ» заседания Координационного Совета директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока. В совете приняли участие 13 директоров особо охраняемых природных территорий из Амурской области и Еврейской автономии, Хабаровского и Приморского краев. Участники Совета обменялись опытом организации экологического туризма в заповедниках и нацпарках, возможностях использования беспилотных летательных аппаратов в деятельности охраняемых территорий, подвели итоги крупных мероприятий 2016 года, например, участия российской делегации в Конгрессе Международного союза охраны природы в Гонолулу. Важным событием Совета стало подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший научный работник ООПТ» - победителем конкурса стала Светлана Бондарчук, научный сотрудник Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника.
«Координационный совет директоров заповедников и национальных парков юга Дальнего Востока работает уже второе десятилетие, объединяя 15 заповедников и 6 национальных парков. Подготовка к проведению в 2017 году Года особо охраняемых природных территорий России стало важнейшим вопросом Координационного Совета, запланировали мероприятия, направленные на популяризацию системы ООПТ и повышение квалификации ее сотрудников: Дальневосточная конференция по заповедному делу, семинар для специалистов отделов экологического просвещения и туризма, конкурс на профессиональное мастерство для инспекторов, фотовыставка ООПТ юга Дальнего Востока России, эколого-просветительская акция «Заповедная волна», - говорит Анна Барма, к.б.н., секретарь Координационного совета, координатор программы по ООПТ Амурского филиала WWF России.
За активное участие в организации юбилейного Х Международного форума «Природа без границ» Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы получил благодарность от вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова.
На верхнем фото: Участники форума смогли сфотографироваться на память с героями сайта «Тигриная перепись» - Пандой, Кедром Поликарпом и Тигром Петром Амуровичем. © Елена Старостина / WWF России.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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