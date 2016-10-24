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В День рождения ДВФУ студентов посвятили в первокурсники

24 Октября 2016, 17:55 | Приморье

Во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете отметили сразу два важных события — День университета и посвящение в студенты первокурсников.  Компания «МегаФон» выступила партнером праздника, организовав работу спецплощадки для первокурсников, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Самый популярный и востребованный вуз Дальневосточного региона провел традиционный праздник посвящения в студенты, который совпал с Днем рождения университета. 117 лет назад указом императора Николая II был основан Восточный институт, который и положил начало высшему образованию в регионе.

Первокурсники, студенты старших курсов, преподаватели, сотрудники и выпускники университета собрались, чтобы отметить день рождения альма-матер и поздравить новоиспеченных студентов.  Компания «МегаФон» стала партнером праздника: в университете были организованы фотозоны от оператора, на спецплощадке «МегаСессия» каждый желающий мог пройти различные квесты, в том числе мобильный квест с использованием сети 4G/LTE от «МегаФона», ответить на вопросы, касающиеся мобильной связи, принять участие в конкурсах с розыгрышами призов.

«С ДВФУ нашу компанию многое связывает, поэтому мы уже не первый год с радостью становимся партнером этого праздника, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - В 2012 году, накануне саммита АТЭС мы запустили на территории кампуса связь 4-го поколения, став первым оператором, предоставляющим здесь мобильный интернет стандарта 4G/LTE.  В прошлом году на Дне университета мы подключили кампус к следующему поколению технологии LTE – LTE-Advanced, которое позволяет достигать скорости мобильной передачи данных до 300 Мбит/с.  Символично, что именно первокурсница ДВФУ Алина Дуничкина стала год назад почетным пятимиллионным абонентом Дальневосточного филиала «МегаФона». Студенты ДВФУ — одни из самых продвинутых наших абонентов, они активно пользуются всевозможными сервисами компании. Кроме того, большое количество его выпускников в настоящее время работают в Приморском отделении «МегаФона». Поэтому остается только выразить надежду, что наше сотрудничество с ведущим вузом региона будет продолжено и в будущем».

В 2016 году в Дальневосточный федеральный университет зачислены студенты из 52 стран мира и 63 субъектов Российской Федерации. На первый курс очных программ бакалавриата и специалитета поступило 5000 человек, а вместе с магистратурой и заочным отделением набор в ДВФУ составил почти 7500 студентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Мегафон  ДВФУ  связь 



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