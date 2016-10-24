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Cервис "Управление просмотром" "Интерактивного ТВ" смогут протестировать жители Приморья

24 Октября 2016, 09:10 | Приморье

«Ростелеком» предлагает пользователям «Интерактивного телевидения» в Приморском крае протестировать «Управление просмотром». В течение тестового периода – 2 месяца – клиенты смогут пользоваться сервисом бесплатно. Акция действует до 31 декабря 2016 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".  

Сервис «Управление просмотром» позволяет настроить телеэфир индивидуально под каждого пользователя.  Для этого клиенты могут использовать следующие функции:

«Архив передач» – пропустив передачу, можно посмотреть ее в архиве. Передачи доступны в течение 72 часов после того, как они прошли в эфире.

«Пауза» – если на самом интересном месте возникла необходимость отлучиться или ответить на звонок, можно остановить просмотр и продолжить его позже.

 «Перемотка» – перематывайте назад и вперед, пересматривайте самые интересные моменты.

«Просмотр сначала» – возможность просмотра телепрограммы с начала.

С 3-го месяца стоимость услуги «Управление просмотром» составит 60 рублей в месяц.

«Интерактивное телевидение» – это уникальный продукт компании, включающий более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 65 в HD-формате. Трансляция и прием видеосигнала осуществляется с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не зависит от погодных условий.

Подробные условия акции и подключения на сайте rt.ru и по номеру 8-800-1000-800.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  сервис  связь 



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