В Приморье дальневосточный леопард погиб под колесами автомобиля

В Приморском крае автомобиль сбил самца дальневосточного леопарда на трассе Раздольное - Хасан. Не пережив полученных травм, одна из самых редких крупных кошек мира погибла на месте происшествия, собщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 9 утра. Тело самца дальневосточного леопарда было обнаружено за пределами национального парка "Земля леопарда" вблизи Нежинского охотхозяйства на 35 километре автодороги Раздольное - Хасан. Водитель не покинул место происшествия и дождался оперативно прибывший патруль ДПС и сотрудников национального парка.

По словам водителя, животное резко появилось на обочине и совершило прыжок. Удар пришелся на заднюю часть туловища леопарда. После того, как зверь оказался под капотом, его еще несколько метров протащило по трассе. Несмотря на сильное столкновение, животное еще какое-то время оставалось в сознании и проявляло агрессию на проезжающие мимо машины. Согласно визуальному осмотру, травмы были не совместимы с жизнью. Вскоре зверь скончался.

«Несмотря на то, что популяция дальневосточного леопарда растет, и мы сообщаем, что всего в мире их около 80 особей, численность этих пятнистых хищников является крайне низкой, и потеря даже одной особи крайне опасна, - говорит Елена Салманова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда». – Кроме того, это был самец в самом рассвете сил, и от этого становится еще прискорбнее».

«Очень жаль, что мы потеряли прекрасного зверя. Взрослый красивый самец леопарда находился в очень хорошей форме, был хорошо упитан. Ширина пятки чуть больше 6 см, похожие следы я находил в этом же районе зимой во время учета тигра и леопарда, - говорит координатор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Павел Фоменко. – К сожалению, это не первый случай, когда редкий зверь гибнет под колесами автомобиля. Хотелось бы, чтобы водители понимали, что в любой момент на трассу может выйти дикое животное. Для этого, на мой взгляд, на трассе необходимо установить специальные аншлаги «Осторожно, дикие животные». Тем более что переходы зверя известны, они постоянные, стабильные и, конечно, в таких местах важно снижать скорость передвижения».

В настоящее время по данному происшествию проводятся следственные мероприятия. Научные сотрудники работают над идентификацией особи. Тело животного будет передано на экспертизу для более детального изучения обстоятельств ДТП.