В Приморье впервые пройдут соревнования на самокатах

Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, мероприятие пройдет во Владивостоке уже в девятый раз, но отличительная особенность соревнований этого года – работа сразу нескольких локальных площадках. На них будут организованы соревнования и показательные выступления по альтернативным видам спорта и искусства.

Помимо площадки скейт-парка участники смогут поучаствовать в конкурсе на лучший трюк в мини-рампе, построенной в этом году. А Владивостокская федерация сноуборда организует новую стационарную площадку по джиббингу, которая позволит заниматься джиббингом всю зиму. Соревнования пройдут на искусственном снеге.

На площадке «Силовой экстрим», состоящей из двух турников, померятся силами мастера турников в номинациях: «Воркаут», «Джимбар» и «Техника». Побороться за ценные призы смогут все желающие. Участников турнира разделят на группы по полу и возрастным категориям – до 13 лет, с 14 до 18 лет, с 19 до 30 лет, с 31 до 45 лет; с 46 лет и старше.

Отметим, граффити-художники оформят стену около Центра детского творчества Владивостока в рамках темы «Мечта – Развитие». Принять в творческой работе сможет любой художник. И, наконец, перед центральным входом в Центр «Стрит-Актив» будет распложена сцена, на которой пройдут баттлы по трикингу, а также выступят альтернативные рок-группы – как без них!

Все площадки, сообщили в пресс-службе администрации края, начнут регистрацию заявок на участие с 12:00 25 октября, сами соревнования стартуют с 13:00. Выступление рок-групп начнется в 17:00, а награждение победителей состоится в 19:00.