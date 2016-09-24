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Во Владивостоке Российский турнир по спортивным бальным танцам "Амурский тигр" становится традиционным

24 Сентября 2016, 16:00 | Приморье

25 сентября, в воскресенье, в рамках Дня тигра во Владивостоке на сцене Fesco Hall состоится второй Российский турнир по спортивным бальным танцам «Амурский тигр-2016», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Идея организации большого танцевального турнира, посвященного полосатой кошке, – уникальному символу Приморья и всей России - принадлежит автономной некоммерческой организации «Центр «Амурский тигр», танцевальным спортивным клубам «Авангард» (Москва) и «Торнадо-Денс» (Владивосток).

«Заявки на участие в турнире по спортивным бальным танцам «Амурский тигр-2016» подали более 200 пар со всего Дальнего Востока», - рассказали в интервью «Золотому Рогу» руководители ТСК «Торнадо-Денс» Дмитрий СТЫЦЮК и Елена СОЛОВЬЕВА.

В состав жюри вошли судьи международной категории - Наталья Урбан, чемпионка мира и России; Сергей Дуванов, восьмикратный чемпион России по латиноамериканским танцам; Андрей Наумов, чемпион России по латиноамериканским танцам и другие.

25 сентября соревнования будут идти весь день, а в 18.00 начнется заключительная часть турнира. Танцоры приготовили показательные номера, чтобы порадовать зрителей. Главный герой праздника – амурский тигр.  Вручать призы и награды, как и в прошлом году, будет «тигренок».

Напомним, первый Российский турнир по спортивным танцам «Амурский тигр» в 2015 году стал новой страницей в праздновании во Владивостоке Дня тигра. Начинание поддержал Константин Чуйченко, председатель Наблюдательного совета «Центра «Амурский тигр», помощник Президента РФ.

 

Центр "Амурский тигр"

Досье "Золотого Рога": «Центр «Амурский тигр» -  это автономная некоммерческая организация по сохранению и изучению амурского тигра, созданная Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА в июле 2013 года. В 2013 году Наблюдательным советом принято решение о создании филиала центра на Дальнем Востоке – регионе обитания амурского тигра.

Информационным партнером Российского турнира по спортивным бальным танцам «Амурский тигр» выступает Издательская компания «Золотой Рог».

Билеты на гала-концерт продаются в кассе концертного комплекса Fesco Hall.

Фото Полины Щекиной.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: день тигра  амурский тигр  бальные танцы 



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