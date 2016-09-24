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Во Владивостоке День тигра начался с открытия памятника Василию Ощепкову
Во Владивостоке 24 сентября на Корабельной набережной торжественно открыли мемориал Василию Ощепкову, родоначальнику советского дзюдо и одному из основателей самбо. Мемориал передается в дар столице ПРиморья Центром «Амурский тигр», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, генеральный консул Японии в г. Владивостоке Касаи Тацухико.
Авторы архитектурно-художественного мемориального комплекса – скульптор Петр Чегодаев, архитектор Анатолий Мельник, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
Герои скульптурной группы – основатель дзюдо в России Василий Сергеевич Ощепков, открывший в начале прошлого века первый кружок восточного единоборства в России именно во Владивостоке, создатель дзюдо Кано Дзигоро, вручивший черный пояс Василию Ощепкову, а также представитель древнего рода мастеров японских боевых искусств, сенсей Хидетеси Томабечи.
Момент вручения пояса Ощепкову в Институте Кодокан в 1917 году как раз и запечатлен в бронзе. Памятник символизирует плодотворность культурного взаимодействия России и Японии, а также его духовную основу. В ходе пленарного заседания на ВЭФ 2016 премьер – министр Японии Синдзо Абэ оценил роль Василия Ощепкова в развитие двусторонних отношений.
«Как хорошо известно господину Путину, Василий Ощепков, родоначальник Кодокан дзюдо в России, здесь, на Корабельной набережной, в доме 21, открыл первый в России тренировочный зал додзё (интересно, это здание сейчас сохранилось?). Я с удовольствием пройдусь по этим местам, когда приеду сюда в следующий раз. И мне бы очень хотелось, чтобы это случилось в самом ближайшем будущем», - заявил Синдзо Абэ.
Помимо выдающихся мастеров единоборств на территории сквера установлен еще один небольшой арт-объект – скульптура борющихся тигрят. Напомним, знаменитый дальневосточник Василий Сергеевич Ощепков при разработке приемов, в том числе САМБО опирался на пластику и движения тигра, который является непревзойденным хищником в животном мире.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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