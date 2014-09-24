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Сихотэ-Алинскому заповеднику WWF России в День тигра подарит автомобиль

24 Сентября 2014, 23:22 | Приморье

Одним из событий 15-го юбилейного Дня тигра во Владивостоке станет вручение сертификата WWF на 1300 000 рублей Сихотэ-Алинскому заповеднику на приобретение автомобиля для усиления охраны.

28 сентября в 15-й раз праздничное полосатое шествие пройдет по Океанскому проспекту Владивостока. Идею проведения Дня тигра придумал приморский писатель-охотовед Владимир Тройнин, а в 2000 году по инициативе общественных природоохранных организаций, среди которых – Всемирный фонд дикой природы (WWF)- он впервые отмечался на центральной площади краевого центра.

Сегодня это официальный праздник Владивостока и Приморья. Вместе с Администрацией Приморского края и администрацией города Владивостока в этом году впервые активное участие в его организации принимает Центр «Амурский тигр», созданный летом прошлого года Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«WWF России стоял у истоков этого праздника, и мы рады, что,как и сам тигр, он наконец-то в надежных руках государства. Мы к этому шли долгих 15 лет. Это праздник всех, кто выбрал для себя охрану природы делом жизни и всех, кто готов стать другом нашим полосатым и пятнистым кошкам – тигру и леопарду. Потому что без дружественного отношения людей, прежде всего местных жителей, невозможно говорить о сохранении этих редких животных, - говорит Павел Фоменко, координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWFРоссии. –В юбилейный год мы приготовили тигру подарок от сторонников WWF– автомобиль для инспекторов охраныСихотэ-Алинского заповедника. Веснойпри поддержке Фондауже начала действовать объединенная оперативная группа национального парка «Удэгейская легенда» и Сихотэ-Алинского заповедника. Так что это будет уже второй автомобиль высокой проходимости, который WWF России приобретает в этом году для охраны тигра на севере Приморья».

В юбилейный год День тигра получит во Владивостоке особый размах. Свою лепту в его проведение внесет и WWFРоссии. 27 сентября нанабережной Спортивной Гавани состоится детский праздник, посвящённый годовщине открытия Всемирным фондом дикой природы (WWF) и администрацией Владивостока бронзовой композиции «Тигрята». Центр «Амурский тигр» вместе с писателемСергеем Георгиевым представит здесь новую книжку для ребят «Амурчик, или Приключения тигренка».

28 сентября колонна WWFРоссии, к которой присоединятся экологические патрули школ Хасанского и Надеждинского районов Приморья, примет участие в праздничном шествии. Отдельная программа – с викторинами, конкурсами и определением тигриных следов, ждет ребят и взрослых в павильоне WWFна центральной площади.

Добавим, что при поддержке WWF России День тигра уже отметили в ключевых для сохранения тигра районах Приморья. 13 сентября он состоялся в Лучегорске, в долине реки Бикин. 19 сентября12 команд из школ Дальнереченского района собрались на фестиваль «День тигра» в селе Ракитное.20сентября в Чугуевке в нем участвовало более 500 ребят из 20 школ и детских садовЧугуевского района. А 27 сентября Тигр станет главным героем молодежного фестиваля, посвященного Всемирному дню защиты животных, в Хабаровске.

 

 

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Теги: тигр  заповедник  wwf 



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