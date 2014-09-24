Предатель из Приморья признался, что ему было бы по душе убивать добровольцев из Владивостока

Редакция Zrpress.Ru сразу предупреждает, что данный материал, подготовлен сотрудниками сайта X-True.Info, «специализирующегося» ныне на гражданской войне на Украине и которому изначально присуща достаточно жесткая риторика. Это мы к тому, чтобы потенциальный читатель всего нижеизложенного был готов к интервью, которое наверняка вызовет весьма резкую вашу реакцию.

Но факт остается фактом, бывший старший лейтенант погранвойск Илья БОГДАНОВ, летом перешедший украинскую границу и предложивший свои «услуги» тамошним карателям, жил и работал среди нас. Остается только удивляться, как Богданов, имеющий, как выясняется, в том числе и из его же признаний, столь весомый в негативном смысле послужной список, смог попасть и долгое время работать в самых «компетентных» российских органах? Впрочем, слухи доносят, что поступок Богданова в этих самых органах воспринят не только как предательство родины и нарушение присяги (что во всех странах считается одним из самых серьезных преступлений), но и как очень жестокое личное оскорбление каждого, кто носит погоны. Итак, материал публикуется в полном объеме в версии издателя.

"Летом границу с Украиной перешел старший лейтенант пограничной службы ФСБ России Илья Богданов, уроженец Приморского края и до предательства работавший здесь же. Он вступил в ряды одного из добровольческих батальонов и участвовал в боях против вооруженных сил ДНР. В интервью изданию «Спектр» Богданов, придерживающийся национал-социалистических взглядов, рассказал об отношении к России и Путину и о том, чего на деле стоит заключенное в начале сентября перемирие.

- Когда вы перешли границу?

- Границу я перешел в начале июля. У меня как раз начался отпуск. Я пришел с командировки, был 36 суток в море. Я работал госинспектором по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов. Еще зимой я хотел поехать в Киев и участвовать в событиях на Майдане Незалежности, но не позволяла государственная служба и наличие девушки на тот момент.

До Москвы я долетел за счет государства, по воинским перевозочным документам (они компенсируют проезд, когда едешь в отпуск), а дальше поездом в сторону границы. Границу я пересек легально и поехал в Киев. Меня никто не встречал и знакомых в Украине не было, поэтому в Киеве я снял квартиру посуточно и пошел искать штаб батальона «Азов». Его я выбрал, потому что ультраправый батальон, своя компания. Я его не нашел, контактный телефон, который я разыскал, не отвечал.

- Как нашли пункт записи добровольцев?

- Я пришел на Майдан проходил там полдня в поисках к кому подойти, но там был контингент исключительно из конченных маргиналов. В итоге все-таки подошел к палатке с надписью «штаб». Там состоялся разговор с какими-то псевдолидерами, у них хватило мозгов вызвать СБУ. Меня забрали и проверили искренность.

В СБУ беседы прошли нормально, спокойно. Затем я все-таки нашел штаб «Азова», за меня поручились из России правые, Роман ЖЕЛЕЗНОВ, который тоже сейчас в Украине, но все равно меня не взяли. Я пошел в другой батальон служить, неофициально.

- Батальоны - это профессиональные военные?

- В батальонах этих есть профессионалы, но в основном добровольцы. Я здесь видел много мужиков, которые с гражданки прошли подготовку, обкатались в боях и теперь дадут фору профессиональным военным тем же, если они без боевого опыта.

Ни копейки за службу я не получил. Одеться мне помогли волонтеры. Тяну на отпускных с России. С едой все норм, хватает. Сейчас меня вообще перевели в армейские подразделения. Меня здесь восстановили в звании. Я так же ношу старлейские погоны.

- Вы успели поучаствовать в боевых действиях?

- В бою был, впечатления как и раньше. Это мое, мне это нравится. При АТО запомнилось как вывезли с Новоекатериновки и Комсомольского человек 170 военных, отходящих кучками из под Иловайска. Когда ездили по нам ******** [били] минометы, и мы даже до Новокатериновки не могли заехать.

Запомнилась безграмотная Нацгвардия в Комсомольском - эти вояки, бросающие оружие, технику и форму, бегущие кто куда. В окружении не был, очень хотел туда попасть, я вообще стремлюсь в любой ******** [мясорубку] попасть, но не судьба.

А вот плен нежелателен, потому как это унижение и все такое. Лучше смерть. Смерть - лучшая советчица, мотиватор жизни и вообще нормальный процесс. Умер в свой срок и пошел дальше развиваться в космосе. Я верю что все происходит своевременно и смерти не боюсь.

- Насколько стороны конфликта соблюдают перемирие?

- Перемирие не соблюдается абсолютно. Скоро снова начнется активная фаза боев, я думаю, мой батальон будет защищать Днепропетровск через пару недель в октябре.

- Многие говорили, что их заставила поехать воевать за ДНР и ЛНР история в Одессе, а что заставило вас?

- История в Одессе меня особо не трогает, спалили шавок и поделом. Но вот мое окружение, даже мой самый близкий лучший друг воюют сейчас за ДНР. Честно говоря после его сообщений у меня башню окончательно и сорвало, и я уже на 100% понял, что поеду в Украину. Я понял, что это путь моего сердца. А так это их выбор, я никого не осуждаю, просто сейчас мы не общаемся.

- А кто именно воюет в ДНР из Владивостока?

- Мой лучший друг Федя и Олег, с которым я тоже общался, с июня воюют за сепаратистов. Мы общались с 14 лет. Вместе мечтали о революции. Хотелось бы с ними встретиться, хотя знаю, что разговора не выйдет, а будут трупы. Хотя еще месяц назад могли созваниваться. Еще там же воевал тот парень, который меня в движуху привел. Он очень разочаровался. Сейчас вернулся, я его звал со мной ехать, но он с казаками поехал, они ему и проезд оплатили.

- Вас не смущает перспектива убивать своих земляков?

- Перспектива убивать земляков-********* (идиотов) меня привлекает больше, чем сепаратистов из Украины, поскольку наемники из России более осознанны в своем выборе и несут большее зло.

- Чем вы занимались до Украины?

- Я учился. Потом служил оперуполномоченным в Республике Дагестан и государственным инспектором в Приморском крае. В Дагестане занимался оперативной работой, ходил в пограничные наряды, на блокпостах старшим заступал, в различных спецухах принимал участие со взаимодействующими органами и спецназом. Я служил на боевой заставе в горах. Участвовал в КТО. У меня есть удостоверение участника боевых действий.

Потом строил карьеру. Работал госинспектором РФ по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов владивостокской специализированной инспекции. Я закончил Хабаровский пограничный институт федеральной службы безопасности РФ. По специальности я оперативник ФСБ, просто когда по связям перевелся в Приморье поменял должность по своему желанию.

Купил квартиру, машину, в общем полностью устроил материально свою жизнь. Встречался с девушкой, ходил в качалку и помаленьку участвовал в жизни правого движа. Я национал-социалист.

- А когда им стали?

- Я стал национал-социалистом в 14 лет, когда поехал на олимпиаду по истории, где познакомился с одним скином. Так я стал скинхедом, причем очень деятельным. Мои лучшие друзья как раз появились оттуда.

Я очень сопереживал «Приморским партизанам» (группировка, убивавшая в 2010 году на Дальнем Востоке милиционеров), своим друзьям которых лично знал. Был порыв сорваться к ним на помощь, но на кону был выпуск из вуза и пересилил себя.

- Как получали информацию о событиях на Украине?

- До того как поехать в Украину я получал информацию из правых проукраинских пабликов в «ВКонтакте». Я читал Misantrophic Division (основатель сообщества погиб на Украине во время боев) и «Спутник и Погром» (до вхождения Крыма в состав России "Спутник и погром" придерживаля проукраинской позиции). Сейчас Просвирин (Егор Просвирнин -- создатель этого блога) пишет чушь, но это его сайт, его право. Он - прокремлевский проект, имперский фантазер.

- Как вы относитесь к Путину и к России?

Путин - антинародный царек, а Россия моя любимая страна, Родина. Но на данный момент она большой кусок бесполезной территории. Русские - народ с большим потенциалом, действующие от сердца, но опять же на данный момент это очень зомбированная деградирующая масса.

- Чего ждете от конфликта на Украине?

- То, что Украина победит, я уверен, это факт. От этого конфликта я жду зарождения нового государства и сплочения нации, в общем - позитива и развития. Война в Украине это далеко идущий процесс, это зарождение чего-то нового, чего еще не было в истории.

После войны хочу семью, дом, детей замутить все устроить и дальше воевать. География конфликтов широкая но предпочтение, конечно, против совковой Рашки.

Не думаю, что тут все закончилось. Майдан был февральской революцией, впереди октябрь. Как бы некорректно для НС было бы проводить такие параллели.

- Вы считаете, что вы изменили присяге?

- Плевать я на нее хотел. Я и давать-то ее не хотел. Я в 2005 году очень верующим человеком был. Меня даже «клянусь» смущало. После того как я уехал, родных вызвали в военную прокуратуру и ФСБ. Обысков не было, но у них позабирали мои вещи, удостоверение забрали".

Павел НИКУЛИН, x-true.info.

ZRPRESS.RU, Владивосток.