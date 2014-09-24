Парламент Приморья одобрил "собачий" закон

Документ вернет полномочия по отлову и содержанию бродячих животных на муниципальный уровень

Города и районы Приморья вновь смогут решать проблему бродячих животных на законных основаниях. Обсуждаемый почти девять месяцев краевой закон о порядке отлова и содержания бродячих животных в среду, 24 сентября, был утвержден Законодательным Собранием Приморского края. Однако для того, чтобы документ заработал на практике, в ближайшие недели должно появиться постановление за подписью губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

В отличие от заседаний профильного комитета и разнообразных рабочих групп, которые создавались при подготовке закона, обсуждение документа на сессии ЗС ПК вышло очень спокойным. Вначале депутаты поддержали таблицу поправок, которая гласит, что порядок действия закона регулируется постановлением губернатора края, а затем одобрили закон в целом.

- Закон долгожданный, так как проблема защиты населения от болезней безнадзорных животных назрела давно, и ее необходимо решать. С момента первого чтения прошло полгода, за это время проделана большая работа. Принятие закона позволит навести в этом вопросе элементарный порядок, - подчеркнул член комитета по природопользованию и продовольственной политике ЗС ПК Юрий КОРНЕЕВ.

Как ранее сообщал ZRPRESS.RU, принятый краевой закон должен вступить в силу с 15 октября. Предполагается, что к этому сроку губернатор края подпишет постановление, которое установит порядок реализации мер по отлову и содержанию бродячих животных, а также их эвтаназии.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.