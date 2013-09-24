По воле сторон, от имени государства

Современному нотариату Приморья – 20 лет

С момента образования в России небюджетного нотариата прошло уже два десятилетия. Срок не очень большой, но этот правовой институт успел стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Что представляет собой нотариат сегодня, какие задачи решает, и какими полномочиями обладают нотариусы? Об этом накануне юбилея «ЗР» беседует с президентом Приморской краевой нотариальной палаты, заслуженным юристом Российской Федерации, советником юстиции I класса Виктором ПРИЩЕПОЙ.

- Виктор Павлович, расскажите, с чего все начиналось?

- В связи с принятием в 1993 году Основ законодательства Российской Федерации о нотариате была образована Приморская краевая нотариальная палата, которая представляет собой профессиональное объединение нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность на территории Приморского края. На момент создания членами палаты являлись 13 нотариусов. Если сравнивать то, с чего мы начинали, и что имеем сейчас – это небо и земля. Нотариусам, которые должны были начинать все с нуля, пришлось нелегко. Но с каждым годом численный состав палаты увеличивался, в том числе и в результате постепенного перехода государственных нотариусов на частную практику, стали создаваться полноценные нотариальные конторы, которые позволили обеспечить современный стандарт нотариального обслуживания, достойный гражданского общества и рыночной экономики.

Сегодня мы объединяем 113 нотариусов (из них более 85% – женщины). Стоит отметить, что наша нотариальная палата является крупнейшей на территории Дальневосточного федерального округа.

- Какие функции выполняет современный нотариат?

- Нотариат призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения предусмотренных законодательными актами нотариальных действий. Для этого закон обязывает нотариуса выяснить волю сторон, разъяснить смысл, понятие и последствия заключаемой сделки, выявить и отразить в договоре все его условия. При этом нотариус выступает от имени государства, действует в интересах сторон, не проявляя какой-либо заинтересованности, руководствуясь только законом. Ежегодно нотариусами края совершается порядка миллиона различных нотариальных действий, что играет огромное социальное и экономическое значение для региона.

Что касается аспектов деятельности самой нотариальной палаты, то она обеспечивает выполнение требований законодательства о нотариате, профессиональную подготовку нотариусов, контроль за их деятельностью, а также работает над формированием доверия к нотариусам со стороны органов власти и населения.

- Считается, что нотариус – престижная профессия. Какие требования предъявляются к претенденту на эту должность?

- Основные требования к претендентам определены законом – это обязательное гражданство Российской Федерации и наличие лицензии на право нотариальной деятельности. А для получения лицензии есть свои требования: человек должен иметь высшее юридическое образование, стать стажером нотариуса и пройти стажировку в течение одного года, успешно сдать экзамен на получение лицензии. При наличии вакансии объявляется конкурс, по результатам проведения которого определяется победитель.

При этом хочется отметить, что на сегодняшний день все муниципальные образования в Приморском крае обеспечены нотариальным обслуживанием в полном объеме в соответствии с установленным администрацией края количеством должностей нотариусов, которое определяется исходя из количества населения согласно принципам латинского нотариата.

- Думаю, важным является вопрос о взаимодействии с федеральными и региональными органами власти.

- Работе с федеральными ведомствами, органами государственной и муниципальной власти региона уделяется особое внимание. Так, в целях улучшения взаимодействия палатой заключены соответствующие соглашения с Законодательным Собранием Приморского края, управлениями Минюста, Росреестра, Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Отделением Пенсионного фонда, Уполномоченным по правам человека в Приморском крае, администрацией г. Владивостока. Все это позволяет оперативно решать юридические вопросы во взаимодействии со специалистами различных правовых отраслей.

Помимо этого нотариальная палата тесно взаимодействует с Приморским региональным отделением «Ассоциации юристов России», Адвокатской палатой, Дальневосточным федеральным университетом, а также с Федеральной нотариальной палатой и палатами других субъектов федерации. Мы всегда готовы поделиться с коллегами имеющимся у нас опытом и перенять их новаторство.

- Каким образом осуществляется контроль за деятельностью нотариусов?

- Обращения граждан по различным вопросам нотариальной деятельности поступают в нотариальную палату достаточно часто, при этом большинство связано с оформлением наследственных прав, ведь по статистике более 80% обращений возникает в результате осуществления нотариальной деятельности в сфере наследства, в том числе в результате разногласий между наследниками. Но обоснованные жалобы встречаются крайне редко. это объясняется тем, что нотариусы и само сообщество делают все возможное для предотвращения жалоб.

Кроме того, совместно с Управлением Минюста России по Приморскому краю регулярно проводятся проверки профессиональной деятельности нотариусов, результаты которых рассматриваются на заседаниях правлений нотариальной палаты. В ряде случаев за профессионализм и качественное ведение нотариального делопроизводства нотариусы поощряются. Однако в случае выявления нарушений законодательства к нотариусу применяются меры дисциплинарного воздействия, вплоть до решения вопроса об обращении в суд с ходатайством о прекращении права нотариальной деятельности, но, к счастью, за последние пять лет таких радикальных ситуаций не возникало.

- Чем, на Ваш взгляд, объясняется намерение принять новый закон о нотариате, о чем уже не первый год идет речь?

- За прошедшие двадцать лет реалии нашей жизни существенно изменились, в результате чего действующий нормативный акт, регламентирующий нашу деятельность (Основы законодательства РФ о нотариате) стал отставать от жизни. Последние крупные изменения внесены в прошлом году. Некоторые из них еще не вступили в силу, такие как регистрация залогов, создание электронного реестра наследственных дел, завещаний, брачных договоров. Я не могу сказать, что законодательство, регулирующее деятельность нотариусов, должно постоянно меняться. Основы были хорошо написаны, хорошо работали и работают. Но всему свое время, и в результате сейчас Министерством юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой готовится проект нового закона о нотариате, предусматривающего расширение функций нотариусов наряду с усилением контроля за нотариальной деятельностью.

- Мы живем в период глобальной информатизации всех отраслей деятельности, как эти тенденции влияют на деятельность вашей, на первый взгляд, достаточно консервативной организации?

- Действительно, сегодня нужно иметь не только багаж правовых знаний, но еще и быть на «ты» с компьютерной техникой, сегодня это требование времени и закона. От бумаги мы, конечно, отказаться не можем, но могу с уверенностью сказать: нотариат Приморья идет в ногу со временем. Все нотариусы края обеспечены электронной цифровой подписью и освоили порядок работы с ней. Это не только дает новые возможности нотариусам, но и облегчает жизнь гражданам, которые во многих случаях освобождаются от необходимости сбора документов. Уже сейчас нотариусы получают необходимую информацию в электронном виде из Росреестра, Сбербанка, подают документы на регистрацию в налоговую службу. В дальнейшем планируется значительное расширение электронного взаимодействия.

- Уделяете ли вы внимание социальной работе?

- Конечно, это стало одним из основных направлений нашей деятельности. В процесс оказания бесплатной юридической помощи мы включились задолго до того, как тема приобрела размах всероссийского движения. Так, еще в 2009 году при нотариальной палате создан и активно функционирует Центр бесплатной юридической помощи, в работу которого вовлечено все нотариальное сообщество края. Кроме того, подобные консультационные пункты организовываются нотариусами на местном уровне.

За помощью в нотариальную палату обращаются различные категории граждан, это в первую очередь пенсионеры, малоимущие, безработные, инвалиды и другие. При этом, несмотря на то, что законодательством о бесплатной юридической помощи определен круг лиц, которым такая помощь оказывается, и перечень документов, подтверждающих их социальную незащищенность, зачастую правовая помощь оказывается более широкому кругу обратившихся граждан независимо от их положения. Так, за первое полугодие этого года нашим центром дано 574 консультации гражданам, а нотариусами края – 9 273.

Еще одним направлением нашей общественной деятельности является оказание благотворительной деятельности. Так, например, уже второй год подряд нами проводится благотворительная акция «Нотариат в помощь детям», приуроченная к Международному дню защиты детей, – необходимые вещи и оборудование были приобретены для воспитанников Приморского краевого психоневрологического дома ребенка и детского сада для детей с туберкулезной интоксикацией.

Активное участие в благотворительных мероприятиях принимают и нотариусы края, которые оказывают финансовую и материальную поддержку как детским учреждениям, так и адресно, нуждающимся.

- Виктор Павлович, что бы Вы пожелали своим коллегам накануне юбилея?

- В первую очередь, оптимистического взгляда в будущее. Изменения в законодательстве и дискуссии по этому поводу показывают реальное значение нашей профессии в социальной и экономической жизни страны. Это означает, что нам придется много работать, овладевать новыми знаниями и технологиями в соответствии с реалиями времени.

Наша общая задача – способствовать развитию гражданского общества, повышать правосознание граждан, их уважение к закону. Ну и конечно, желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, понимания и поддержки друзей и близких.

Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Игорь БАРАННИК:

- За 20 лет с момента принятия Основ законодательства Российской Федерации о нотариате Приморская краевая нотариальная палата превратилась в высокопрофессиональное сообщество, выполняющее важнейшую для государства и общества функцию по защите законных интересов граждан. Всесторонние знания различных отраслей права, многогранный опыт и социальная ответственность нотариусов обеспечивают высокий уровень правовых гарантий для жителей Приморского края. Этот факт подтверждают результаты социологического исследования, которое проводилось Управлением Минюста совместно с администрацией Приморского края. Опрошенные нами граждане различных категорий в целом дали положительную оценку деятельности нотариусов края.

Можно с полным правом сказать, что нотариальное сообщество доказало свою эффективность, став связующим звеном между государством и гражданским обществом, важным и неотъемлемым фактором нашей повседневной жизни.

Пользуясь случаем, хотел бы высказать слова благодарности за их кропотливый труд и пожелать профессиональных успехов, оптимизма, дальнейшей активности в достижении намеченных целей.

Вера БУДАЕВА, вице-президент, член правления Приморской краевой нотариальной палаты, нотариус Владивостокского нотариального округа:

- Несмотря на значительный объем нотариальных действий, активную просветительскую работу, в экономической жизни нашей страны роль советского нотариата была незначительной, по сравнению с частнопрактикующим нотариатом в капиталистических странах. Работа нотариуса сводилась к удостоверению небольшого количества бытовых сделок и оформлению документов о наследстве. Основная масса действий приходилась на свидетельствование копий документов и удостоверение доверенностей на получение заработной платы.

В большинстве случаев обязательного нотариального удостоверения для их оформления не требовалось, однако, руководители предприятий и организаций настаивали на удостоверении их у нотариуса. В результате в государственных конторах возникали огромные очереди. Нотариусы выступали в средствах массовой информации, вели разъяснительную работу для того, чтобы сократить поток граждан в дни приема - и все же количество жалоб на очереди и плохое обслуживание росло.

В 1990-1992 годах наша страна начала постепенный переход к рыночным экономическим отношениям, вопрос о реформировании нотариата остро встал перед законодателем. Поэтому в начале 1993 года, когда народные депутаты России принимали Основы законодательства о нотариате, нам казался совершенно естественным переход от государственного нотариата к частному.

Я в это время работала на должности руководителя Второй Владивостокской государственной нотариальной конторы. Перед нотариусами нашей нотариальной конторы стоял вопрос: «Идти или не идти в частный нотариат?». В то неспокойное время реформ и перемен было боязно уйти из-под государственного крыла, но мы понимали необходимость кардинальных перемен в своей профессии.

Огромное спасибо действовавшему на тот момент начальнику Управления юстиции администрации Приморского края Анатолию Пекарскому, его заместителям Юрию Ковзану и Виктору Прищепе (ставшему президентом Приморской краевой нотариальной палаты), которые приняли активное участие в становлении в Приморье небюджетного нотариата. Все работники нашей нотариальной конторы (я, Марина Ельтинская, Надежда Калмыкова, Татьяна Еремина) перешли с 11.10.1993 года на частную практику.

После становления небюджетного нотариата общество с доверием стало относилось к нотариусам как к защитникам законных прав и интересов граждан. Мы стали действительно независимыми профессионалами. И странно вспоминать сегодня, когда современный нотариат празднует свой двадцатилетний юбилей, когда попасть к нотариусу стало проще, чем в любое госучреждение, что мы расстались с неустроенностью государственных нотариальных контор и получили возможность работать в современных, хорошо оснащенных офисах.

Российский нотариат живет и развивается, граждане идут к нотариусу не только в случае крайней необходимости, а потому что действительно верят, что их права и законные интересы будут защищены.

Людмила ТЕНИЦКАЯ, член правления Приморской краевой нотариальной палаты, нотариус Владивостокского нотариального округа:

- В июне 1993 года несколько государственных нотариусов из Владивостока перешли на частную практику. Сегодня можно сказать, что мне посчастливилось, оказаться в их числе. А тогда было тревожно и даже страшно – как-то сложится новое дело, ведь мы первыми ринулись в неизвестность, оставив должности государственных нотариусов.

Нам пришлось доказывать свою состоятельность, поскольку недоверие к частному нотариату было не только у некоторых коллег, но и у многих граждан, наших клиентов. Правда, это недоверие исчезло довольно быстро – обустроенные на современном уровне нотариальные конторы, высокий профессионализм моих коллег сыграли свою роль. Кстати говоря, уже совсем скоро и другие государственные нотариусы, увидев, что эксперимент удался, стали переходить на частную практику.

Теперь в нашем профессиональном сообществе, думаю, никто не сомневается, что реформа нотариата, начатая 20 лет назад, была правильным и своевременным шагом. Негосударственный нотариат доказал свою состоятельность. Сегодня это уважаемая и престижная работа, деятельность, обеспечивающая правовую поддержку населения, ведь практически за каждым документом, каждым нашим нотариальным действием стоит чья-то конкретная судьба.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.