Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока

Наградить высшей наградой города - знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени Гончарова Олега Леонидовича – такое решение приняла накануне комиссия по наградам города Владивостока.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации Сергея Шерстюка. В комиссию входят представители предприятий, общественных организаций, ветераны, почетные граждане города, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Напомним, жители Владивостока Олег Гончаров и Семен Перетягин летом 2017 года, отдыхая в Лазовском районе, спасли тонущих детей. Сами они, к сожалению, не смогли выбраться из бушующего моря. Сотрудник МЧС Семен Перетягин посмертно награжден ведомственной наградой. Безработного на тот момент Олега Гончарова к государственной награде – медали «За спасение погибавших» - представила администрация Владивостока.



Как рассказали в ходе заседания комиссии, за последние годы это первый случай во Владивостоке, когда подвиг совершает человек «не в погонах» и чья профессиональная деятельность не связана с охраной общественного порядка или спасением людей.



К сожалению, ходатайство о награждении было отклонено на федеральном уровне. И тогда с предложением наградить мужественного парня высшей городской наградой выступил глава Владивостока Виталий Веркеенко. «Поступки настоящих мужчин должны быть оценены по достоинству. Очень жаль, что посмертно», - подчеркнул мэр.



Как рассказали в ходе заседания комиссии по наградам представители администрации, у Олега Гончарова остались двое детей и мама – им и будет передана высшая городская награда. «Отдать дань памяти и величайшего уважения этому человеку - это важно не только для его семьи, но и для всех нас, жителей города», - подчеркнул Сергей Шерстюк.



Напомним, Виталий Веркеенко обратился к врио губернатора Андрею Тарасенко с просьбой ходатайствовать о внесении изменений в Указ Президента РФ – чтобы к медали можно было представлять и посмертно. Поддержать такое обращение в ходе заседания комиссии предложил председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко.



Также на комиссии к различным городским наградам были представлены другие заслуженные жители Владивостока.



С ходатайством наградить медалями «За безупречный труд» двух сотрудников Всероссийского детского центра «Океан» обратилось руководство учреждения. Это одни из самых опытных сотрудников, которые стояли у истоков создания «Океана» - заместитель начальника отдела эксплуатации зданий и сооружений Валентина Васильева и начальник теплоцеха Олег Ефимов. Члены комиссии по наградам единогласно поддержали предложение о награждении.



Много теплых слов было сказано и в адрес преподавателя цикла связи учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ г. Владивостока 907 объединенного учебного центра ВМФ, капитана 2 ранга в отставке Игоря Андрюсенко. Он также представлен к медали «За безупречный труд».



«Стаж службы – более 48 лет, профессиональный опыт и авторитет – огромный: каждый год под его руководством готовится более 100 штурманских специалистов для надводных кораблей ВМФ, - рассказал и.о. начальника учебного центра Геннадий Гончар. – Также Игорь Николаевич ведет большую общественную работу».



К памятному знаку «Владивосток – город воинской славы» представлен начальник этого учебного центра, полковник Сергей Куковеров. Знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени будет награжден заместитель начальника учебного центра, капитан 2 ранга Константин Барабаш.



По словам председателя совета ветеранов Сергея Кондратенко и начальника административно-территориального управления Первомайского района Юрия Лопатина, специалисты этого учебного центра помимо своей основной профессиональной ведут огромную общественную работу в районе. Без них не обходится ни одна «Зарница», ни одно праздничное мероприятие, урок мужества и патриотического воспитания в школах.



Эти ходатайства также единогласно поддержаны комиссией по наградам.



«Работа городской комиссии по наградам очень важна, - подвел итог заседания заместитель главы администрации Сергей Шерстюк. – Лучшие люди города, которые самоотверженно трудятся на разных предприятиях, ведут огромную общественную работу, должны получать достойную оценку. При этом комиссия всесторонне и объективно рассматривает кандидатуры, оценивает представленные наградные документы, характеристики. Все городские награды людям традиционно вручаются на торжественных мероприятиях, в присутствии коллег и гостей. Это свидетельство уважения города к своим гражданам».



Во Владивостоке с начала 2018 года медалью «За безупречный труд» награждены 12 жителей города, знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» - 10 человек, медалью «За вклад в развитие города» - 1 человек, памятным знаком «Владивосток – город воинской славы» - 32 человека.



Благодарственное письмо администрации города Владивостока вручено 450 жителям города, почетную грамоту администрации города Владивостока получили 180 человек, благодарственное письмо главы города Владивостока – 28.



В комиссию по наградам входят председатель совета Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, почетный гражданин города Владивостока Зинаида Иовкова, главный врач ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» Андрей Попов, председатель Совета старейшин общественной организации Владивостокское морское собрание Константин Сиденко и другие авторитетные люди.



Досье "Золотого Рога": Во Владивостоке учреждены следующие награды: знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» I, II степени; медаль «За безупречный труд»; медаль «За вклад в развитие города»; памятный знак «Владивосток – город воинской славы»; благодарственное письмо администрации; почетная грамота администрации города; благодарственное письмо главы города Владивостока.



Газета "Золотой Рог", Владивосток.