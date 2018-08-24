Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока
Наградить высшей наградой города - знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» I степени Гончарова Олега Леонидовича – такое решение приняла накануне комиссия по наградам города Владивостока.
Заседание комиссии прошло под председательством заместителя главы администрации Сергея Шерстюка. В комиссию входят представители предприятий, общественных организаций, ветераны, почетные граждане города, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Напомним, жители Владивостока Олег Гончаров и Семен Перетягин летом 2017 года, отдыхая в Лазовском районе, спасли тонущих детей. Сами они, к сожалению, не смогли выбраться из бушующего моря. Сотрудник МЧС Семен Перетягин посмертно награжден ведомственной наградой. Безработного на тот момент Олега Гончарова к государственной награде – медали «За спасение погибавших» - представила администрация Владивостока.
Как рассказали в ходе заседания комиссии, за последние годы это первый случай во Владивостоке, когда подвиг совершает человек «не в погонах» и чья профессиональная деятельность не связана с охраной общественного порядка или спасением людей.
К сожалению, ходатайство о награждении было отклонено на федеральном уровне. И тогда с предложением наградить мужественного парня высшей городской наградой выступил глава Владивостока Виталий Веркеенко. «Поступки настоящих мужчин должны быть оценены по достоинству. Очень жаль, что посмертно», - подчеркнул мэр.
Как рассказали в ходе заседания комиссии по наградам представители администрации, у Олега Гончарова остались двое детей и мама – им и будет передана высшая городская награда. «Отдать дань памяти и величайшего уважения этому человеку - это важно не только для его семьи, но и для всех нас, жителей города», - подчеркнул Сергей Шерстюк.
Напомним, Виталий Веркеенко обратился к врио губернатора Андрею Тарасенко с просьбой ходатайствовать о внесении изменений в Указ Президента РФ – чтобы к медали можно было представлять и посмертно. Поддержать такое обращение в ходе заседания комиссии предложил председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко.
Также на комиссии к различным городским наградам были представлены другие заслуженные жители Владивостока.
С ходатайством наградить медалями «За безупречный труд» двух сотрудников Всероссийского детского центра «Океан» обратилось руководство учреждения. Это одни из самых опытных сотрудников, которые стояли у истоков создания «Океана» - заместитель начальника отдела эксплуатации зданий и сооружений Валентина Васильева и начальник теплоцеха Олег Ефимов. Члены комиссии по наградам единогласно поддержали предложение о награждении.
Много теплых слов было сказано и в адрес преподавателя цикла связи учебного центра подготовки младших специалистов ВМФ г. Владивостока 907 объединенного учебного центра ВМФ, капитана 2 ранга в отставке Игоря Андрюсенко. Он также представлен к медали «За безупречный труд».
«Стаж службы – более 48 лет, профессиональный опыт и авторитет – огромный: каждый год под его руководством готовится более 100 штурманских специалистов для надводных кораблей ВМФ, - рассказал и.о. начальника учебного центра Геннадий Гончар. – Также Игорь Николаевич ведет большую общественную работу».
К памятному знаку «Владивосток – город воинской славы» представлен начальник этого учебного центра, полковник Сергей Куковеров. Знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» II степени будет награжден заместитель начальника учебного центра, капитан 2 ранга Константин Барабаш.
По словам председателя совета ветеранов Сергея Кондратенко и начальника административно-территориального управления Первомайского района Юрия Лопатина, специалисты этого учебного центра помимо своей основной профессиональной ведут огромную общественную работу в районе. Без них не обходится ни одна «Зарница», ни одно праздничное мероприятие, урок мужества и патриотического воспитания в школах.
Эти ходатайства также единогласно поддержаны комиссией по наградам.
«Работа городской комиссии по наградам очень важна, - подвел итог заседания заместитель главы администрации Сергей Шерстюк. – Лучшие люди города, которые самоотверженно трудятся на разных предприятиях, ведут огромную общественную работу, должны получать достойную оценку. При этом комиссия всесторонне и объективно рассматривает кандидатуры, оценивает представленные наградные документы, характеристики. Все городские награды людям традиционно вручаются на торжественных мероприятиях, в присутствии коллег и гостей. Это свидетельство уважения города к своим гражданам».
Во Владивостоке с начала 2018 года медалью «За безупречный труд» награждены 12 жителей города, знаком отличия «За заслуги перед Владивостоком» - 10 человек, медалью «За вклад в развитие города» - 1 человек, памятным знаком «Владивосток – город воинской славы» - 32 человека.
Благодарственное письмо администрации города Владивостока вручено 450 жителям города, почетную грамоту администрации города Владивостока получили 180 человек, благодарственное письмо главы города Владивостока – 28.
В комиссию по наградам входят председатель совета Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, почетный гражданин города Владивостока Зинаида Иовкова, главный врач ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» Андрей Попов, председатель Совета старейшин общественной организации Владивостокское морское собрание Константин Сиденко и другие авторитетные люди.
Досье "Золотого Рога": Во Владивостоке учреждены следующие награды: знак отличия «За заслуги перед Владивостоком» I, II степени; медаль «За безупречный труд»; медаль «За вклад в развитие города»; памятный знак «Владивосток – город воинской славы»; благодарственное письмо администрации; почетная грамота администрации города; благодарственное письмо главы города Владивостока.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока
- Спасшие город
- Автор лучшего стрит-арта с изображением амурского тигра получит награду
- Девять талантливых ребят из Приморья стали победителями на всероссийском конкурсе
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
Новости раздела
- Спасший детей Олег Гончаров посмертно представлен к наивысшей награде Владивостока
- В Приморье Tele2 в День города Артема откроет "Онлайн-парк"
- День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями
- Референдум от лукавого
- Спасшие город
- "Жаль, что гости Владивостока попадают в нашу неухоженность"
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- В Приморье открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников "Изучи интернет – управляй им"
- В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
- Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам