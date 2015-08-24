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Жители Приморья могут выбрать лучший туристический проект страны
24 Августа 2015, 17:22 | Приморье
Лучшие туристические проекты Приморского края борются за национальную премию в области событийного туризма Russian event awards. Победителей в разных номинациях помогут выбрать пользователи сети Интернет, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Как сообщили в туристско-информационном центре Приморского края, наш регион представил проекты в нескольких номинациях. В категории «Лучший проект в области культуры» от Приморского края участвует автопробег «7 чудес», в номинации «Лучший проект по популяризации событийного туризма» – Тихоокеанский туристский форум.
Кроме того, за премию Russian event awards в категории «Лучшая идея для развития событийного туризма» поборется приморский проект «раскрой русскую душу через магию стихий». Также жители региона могут проголосовать за туристско-информационный центр Приморского края.
Чтобы принять участие в голосовании за лучший туристический проект России, необходимо зарегистрироваться на сайте премии Russian event awards. Это займет не больше минуты – в регистрационную форму нужно будет вписать только ФИО и адрес электронной почты.
После этого останется только ставить отметки «нравится» справа от названий лучших туристических проектов.
Финал регионального этапа конкурса пройдет во Владивостоке с 18 по 20 сентября 2015 года. В финале всероссийского конкурса примут участие победители региональных конкурсов, а также авторы проектов рекомендованных экспертными советами Региональных конкурсов. В финале премии также определяются лауреаты во всех официальных и специальных номинациях Премии и обладатели специальных призов.
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Теги: russian event awards проект туризм
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