Чистка только началась

Влияние канализации на экологию Приморья может быть катастрофическим, если очистные сооружения сточных вод будут работать на бумаге

Минстрой РФ отчитался, что в содружестве с экспертами разработал проекты документов о переходе на новые стандарты очистки и критерии качества сточных вод, которые будут соотноситься с мировыми стандартами. Соответственно повысятся требования к новым очистным сооружениям, реконструкции имеющихся, ужесточатся требования к промышленным стокам, а бытовым стокам обещано «мягкое технологическое нормирование».

Грядущие революционные изменения в водоочистке у нас в регионе опираются на государственную программу «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

А на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» о текущей ситуации ответила профессор кафедры инженерных систем зданий и сооружений Инженерной школы ДВФУ, член общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Нина ЗЕМЛЯНАЯ.





- Нина Викторовна, что важное, на ваш взгляд, с принятием новых законов должно измениться?

- Наше законодательство разумно требует производить очистку стоков до предельно-допустимых концентраций (ПДК). Но у нас ПДК приняты самыми высокими в мире, и очистить до них невозможно. Поэтому поставщики оборудования для очистных сооружений делали вид, что оно очищает до ПДК, а проектировщики – что они в своих проектах используют такие хорошие очистные. А на самом деле нигде высокотребуемой очистки бытовых стоков не было. И хорошо, что скоро будут приняты законы, которые этот абсурд отменят.

- А как сегодня можно оценивать ситуацию по очистным канализации в нашем регионе?

- Если говорить о крае, то очистных у нас либо нет, либо они работают неудовлетворительно. Можно сказать, что кроме Владивостока они имеются в Уссурийске и Находке, а в остальных городах и весях если и были, то в основном давно разрушены и не работают. Они массово строились в советские годы. Сначала их никто должным образом не эксплуатировал, а потом практически везде они пришли в негодность.

В Уссурийске они тоже были построены давно и до проектных показателей не очищают. Коллектив там неплохой, но квалификация невысокая. Если положено выпускать очищенную воду с содержанием по органике 2 мг на литр, то выпускают 30 мг. То есть, превышение - в 15 раз. И это затем попадает в сильно загрязненную реку Раздольная, которая много чего несет еще из Китая. А ведь она, помимо всего, и источник водоснабжения!

В Уссурийске не знают, что делать с промышленными стоками. В нем хорошо развита промышленность. И горводоканал не может заставить предприятия сделать локальную очистку, и от них на очистные поступают такие стоки, что очистить их они не в состоянии.

- Можно считать, что Владивостоку повезло с новыми очистными?

- Да, сделали самые современные. Такие не все европейские города могут себе позволить. Но Приморский водоканал каждый год имеет 500 млн рублей убытков, потому что тариф канализации ниже, чем себестоимость, и серьезно пересмотреть его нельзя, потому что население не может оплачивать больше. К сожалению, построили бездарно.

Мы, несколько докторов наук из Владивостока, боролись против схемы сверхдорогих городских очистных стоимостью около 14 млрд рублей, которую нам предложила Москва, но их нам все же навязали. Они сегодня имеют мощность переработки 390 тыс. кубометров стоков в сутки, а сбрасывается – до 220 тыс.

- То есть, мощности в полтора раза больше, чем потребности? Может быть, так и надо было – «на вырост» городу?

- Роста населения нет. Кроме того, есть 261-й ФЗ о ресурсосбережении, по которому мы должны сократить нормы водопотребления до 150 литров на человека в сутки, и соответственно уменьшить водоотведение. Поэтому есть даже такой неудобный вопрос: стоит ли вводить Пушкинскую депрессию и закачивать в систему еще 100 тысяч кубов дорогой воды в сутки!?

Центральные очистные на Второй Речке были рассчитаны на 160 тыс. кубов стоков в сутки, а поступает 80 тыс. В дождь – на 20 тыс. больше, потому что нет дождевой канализации. Приходится бытовые и ливневые стоки чистить вместе, хотя у них разные схемы очистки.

На Южные очистные вместо 160 тыс. кубов в сутки поступает всего несколько тысяч, а на них было затрачено около 6 млрд рублей!

Классическая канализация самотечна, и в учебниках написано, что она должна развиваться по бассейнам водотоков. У нас же сделали так, что, например, весь объем неочищенных стоков, собираемый с бассейна речки Объяснения, а это около 80 тыс. кубов, которые идут в бухту Золотой Рог, надо собирать и перекачивать в обратном направлении – на Южные очистные.

Против такой дорогой и неразумной схемы боролся бывший директор Водоканала Владимир ОВСЯННИКОВ, поддерживал Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Нами предлагались разумные схемы – по бассейнам водотоков. Мы нашли российско-германскую технологию, позволяющую делать компактные очистные сооружения намного дешевле и даже в центре Владивостока, но руководивший краем Сергей ДАРЬКИН на эту схему не пошел.

В дальнейшем такой подход не поменялся. Когда дирекция саммита обратилась к нам на кафедру, чтобы мы предложили им схему для острова Русский, мы нашли готовый проект, который надо было только привязать, и – проектную организацию, которая могла это сделать. Экономия по площади размещения очистных могла быть раза в три. По смете на строительство требовалось 500 млн рублей. Представитель дирекции саммита съездил в Байкальск и посмотрел на такие работающие очистные. Но за три дня до окончания тендера, который мы выигрывали по всем параметрам, приехала московская компания, и москвичи сказали, что наше предложение нереально. И затем запроектировали для острова очистные сооружения стоимостью 1,5 млрд.

- Как же на будущее можно исправить ситуацию и поменять затратный подход?

- Надо полностью отказаться от бессистемности в решении общей проблемы по водоснабжению и канализации. И начинать надо именно с водоснабжения: определять реальные потребности, расходы, вводить поочередное строительство мощностей в зависимости от потребностей – это в своих работах даже мои студенты делают, ставить локальные очистные. Необходимо выстроить очередность решения задач. Я считаю, что прежде всего надо чинить дырявые системы водоснабжения и канализации. Утечки в водопроводе по Владивостоку официально доходят до 40%.

Ситуация запущена еще со времен советской власти. Многие сегодняшние утечки пришли оттуда. Коммунальная система, особенно водоснабжение, долгое время была никому не нужной – выживала сама по себе. И сегодня у Примводоканала нет средств чинить все, что необходимо. В других населенных пунктах - то же самое.

В канализации - тоже утечки. Во время исследования первореченского коллектора мы за сутки насчитывали только 30 тыс. кубов стоков, хотя по данным водосбыта питьевой воды в зоне его действия было продано за это же время 80 тыс. кубов. Остальное, выходит, ушло в землю.

- Что еще надо делать в рамках разумного подхода?

- Надо оценить ситуацию и сделать все для минимизации затрат. И минимизация, прежде всего, должна быть в разумных объемах потребления. Надо брать реальную норму, и от ней проектировать. То, что она у нас была завышена, не секрет. Когда я работала в Водоканале главным технологом, мы в то время провели исследование – в кооперативных домах потребление, вместе с горячей водой, самое большое было 175 литров на человека, а не 350.

Недавно мне на отзыв принесли инвестиционные программы объектов в районе Раздольное - Тавричанка. И в них история продолжается: предлагается вложить деньги, не оценив ситуации, какая она на самом деле. Продолжается проектирование по нормам 200 литров воды в сутки на человека в поселениях и 350 – в городе. А в Германии это делается из нормы 110 литров на человека в сутки! Я смотрю эти инвестиционные программы и пишу им, что надо провести мониторинг, точно определиться с расходами, а не брать цифры с потолка по этим нормам. Экономия – это прежде всего. Так, поливать огород хлорированной водой из водопровода в селе не надо. Для этого следует делать бассейны, пруды, организовывать подачу воды из них.

В каждой администрации у себя должны сами разобраться с водоснабжением, с расходами воды, которые пойдут в канализацию. Программы развития, которые под это делались, надо корректировать – иначе никаких денег на очистные не хватит.

Моя глубокая убежденность – поселения должны наводить у себя порядок, они должны знать свою ситуацию. Им не надо налаживать систему учета.

Кстати, есть у нас и светлые моменты. В Уссурийске самарская компания «Эколос» построила завод по локальным очистным сооружениям. Они выпускаются и по качеству нормальные, и по строительным конструкциям, и по технологиям. Автоматизированы. И это очень удобно для населенных пунктов, где они нужны – их не надо строить. Они уже готовые. Их только закупить, установить, отладить, и – все. Единственно, остается вопрос денег, которых у поселений и муниципалитетов всегда нет.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько промышленные стоки усложняют водоочистку?

- По составу городских сточных вод сегодня заметно, что промышленность во Владивостоке слабая и погоды не делает, но в Уссурийске стоки предприятий сводят на нет работу городских очистных. Они не справляются, хотя как-то, по возможности, очищают.

Канализационные очистные – это определенная стабильная биологическая среда, которая необходима для организмов, участвующих в очистке. Но, есть кожевенный комбинат, который сбрасывает воду с хромом и вредной органикой. Нужные бактерии из-за этого гибнут, и специалистам приходится выращивать массу бактерий заново.

В Находке тоже есть проблемы некондиционных стоков предприятий, которые на биологических очистных очистить невозможно – сбрасывают с нефтепродуктами, и оборудование выходит из строя.

В результате экологическая ситуация - более чем неприятная. Около 20% рек в крае чистые, остальные грязные, умеренно грязные и одна сверхгрязная – река Дачная в Арсеньеве. Там была попытка исправить ситуацию, сделать очистные, но проблема остается.

На фото: Профессор ДВФУ Нина Земляная считает, что прежде, чем браться за очистные, надо отремонтировать сети.

Фото Юрия РОГОВА

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.