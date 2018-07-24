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Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия

24 Июля 2018, 18:30 | Приморье

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля

Овен. На работе возможны структурные изменения. Так что будьте готовы к новому. Финансовые ресурсы сейчас весьма ограничены, что может огорчить вас, но это ненадолго. В четверг денежные поступления исправят положение. Покупки и приобретения в пятницу будут весьма удачны.

Телец. На финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно. Фортуна благоволит вам: возможны выигрыши, внезапные премии. Должники вернут старые долги, о некоторых из них вы уже почти забыли. Однако не стоит думать, что все вопросы решатся сами собой, без вашего участия.

Близнецы. У вас появится новый, весьма надежный и перспективный, источник дохода. Да и на основной работе ожидаются перемены к лучшему. Звезды говорят, что у вас даже появятся деньги на внеплановое заграничное путешествие.

Рак. На этой неделе постарайтесь не давать крупных сумм в долг. Финансовое положение у вас достаточно стабильно. Вас ожидает дополнительный доход и повышение по службе.

Лев. Вторник - удачный день для ведения переговоров и заключения сделок. В среду спорные позиции сблизить не удастся. В пятницу желательно не принимать никаких важных решений, иначе это может неблагоприятно отразиться на вашей финансовой стабильности.

Дева. На этой неделе вам важно проявить себя, а не сидеть в углу и быть простым исполнителем. Будьте внимательны к деньгам, не допускайте излишних трат. В среду или четверг вероятны новые денежные поступления.

Весы. На этой неделе могут возникнуть материальные затруднения, но благодаря помощи близких людей все можно будет быстро исправить. За трудолюбие и лояльность вам стоит ожидать премию. А вот в отпуск пока лучше не уходить.

Скорпион. Неделя принесет приятные события в профессиональной сфере. Можно ожидать, что вас отправят в интересную командировку, а также выпишут премию. Не снижайте темп работы, проявляйте свои творческие способности. Всё это обязательно оценят.

Стрелец. Ваши финансовые возможности позволяют на этой неделе задумываться о серьезных приобретениях для дома и семьи. И лучше всего отправиться в магазин в среду или в субботу.

Козерог. В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача - объективно оценить происходящее и сделать правильный выбор в спорной ситуации на работе. Это поможет улучшить и стабилизировать материальное положение. Появится возможность заработать деньги или даже найти дополнительный источник дохода.

Водолей. Финансовое положение начинает постепенно улучшаться. Однако от авантюризма на этой неделе лучше отказаться, это может привести к достаточно ощутимым потерям. Новые знакомства окажут благоприятное влияние в вашем продвижении по карьерной лестнице. В субботу приобретите для себя что-нибудь приятное и полезное.

Рыбы. Важными и очень удачными для вашей карьеры могут стать вторник и среда. В эти дни вы сможете реализовать свои идеи, начать новый проект, получить похвалу от начальства. Многое зависит только от вас. Не упускайте свой шанс.

Гороскоп предоставлен сайтом ignio.com

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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