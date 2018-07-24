В Приморье расцветает чудо дивное

Цветок из Красной книги в Приморье можно увидеть в естественной среде его обитания

Период активного цветения лотосов в Приморском крае начинается с 20 июля и продолжается до середины августа. За это время увидеть цветок, занесенный в Красную Книгу, можно как минимум в восьми районах края, где есть озера с чистой пресной водой. Деловой еженедельник «Золотой Рог» подготовил обзор этих озер.

Уссурийский район, поселок Дубовый ключ. Озеро лотосов здесь находится неподалеку от села Дубовый Ключ. К озеру прилегает небольшая база отдыха, где можно взять в прокат за 250 рублей катамаран или лодку на полчаса и устроить водную прогулку по озеру. Главное – не помять лотосы, иначе придется заплатить штраф. При желании можно даже искупаться на участке озера, свободном от цветов. Лотосы, кстати, растут только в чистой воде, однако на тех участках, где расположены цветы, вода может заболачиваться.

Вход на территорию базы отдыха «Лотос» стоит всего 50 рублей, а деньги идут на сохранение редкого растения. Период цветения лотоса на этом озере очень короткий и ограничивается двумя-тремя днями в августе. Именно в эти дни на озере больше всего туристов. Но даже тогда, когда цветы еще не распустились, здесь есть на что посмотреть – например, на двух пятнистых оленей, которых также содержат на базе отдыха, или на уток, которые живут в своей естественной среде.

Добраться сюда можно на личном авто или на рейсовом автобусе, следующем в Уссурийск. Однако во втором случае значительную часть пути придется пройти пешком.









Досье "Золотого Рога": Лотосы Комарова – так называются цветы, занесенные в Красную Книгу и растущие на водоемах Приморского края. Их также называют Дальневосточными лотосами или «Цветками Богов». В Приморье с доледникового периода, когда климат в крае был теплее, сохранился реликтовый тропический вид этого растения.

Пригород Владивостока, станция Океанская. Здесь, неподалеку от конечной остановки автобуса № 24д «Фанзавод», также располагается озеро, где цветут лотосы. Автобус каждый день отправляется с площади Луговая, однако с «Фанзавода» нужно идти пешком около получаса, так что лучше заранее посмотреть место назначения на карте. Можно добраться до станции Океанская и на электричке, но тогда пеший путь до озера займет еще больше времени.

Поселок Артемовский, Артемовская ГРЭС. Чтобы доехать до озера лотосов, расположенного здесь, нужно сесть на электричку, следующую до станции Артем-3, а затем пересесть на автобус №2 и высадиться на остановке «Клуб». Еще проще - сесть во Владивостоке на автобус №106 и без пересадок доехать до той же остановки. Пеший путь до озера в этом случае займет всего около 10 минут.

Хасанский район, поселок Славянка. Добраться сюда без личного транспорта сложнее, потому что придется провести около трех-четырех часов в автобусе и потратить на путь «туда-обратно» около 1100 рублей. Зато озеро лотосов, расположенное в Славянке, одно из самых крупных и живописных. Озеро с лотосами расположено в самом центре поселка. Автобус

№ 526 отходит дважды в день с автовокзала Владивостока.

В рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013 – 2020 годы» в Приморье стремятся повысить транспортную доступность объектов турпоказа. Поэтому, кроме автобуса, до озера лотосов в Хасанском районе можно добраться быстрее, сев на теплоход «Лотос», который утром и вечером следует по маршруту «Морской вокзал Владивостока – Безверхово – Славянка». Путь займет около двух часов, а стоимость зависит от места на пароме и возраста пассажиров, и варьируется от 300 до 700 рублей.

Спасский район, село Кронштадтка. Здесь также расположено одно из самых живописных озер края, где растут лотосы. Добраться туда можно на электричке, следующей до Спасска-Дальнего. Время в пути – около 9 часов туда-обратно, стоимость билетов – около 800 рублей. Можно приехать и на автобусе № 502, который отходит от автовокзала Владивостока. Однако стоить такое путешествие будет в два раза дороже: билет на автобус в один конец обойдется примерно в 700 рублей.

Кировский район, село Луговое. Кировский район Приморья соседствует со Спасским, так что добираться туда лишь немногим дольше и дороже, зато там есть сразу несколько озер с лотосами. Самое большое и популярное у туристов располагается в селе Луговом. Оно особенно интересно тем, что лотосы цветут практически в своей естественной среде: берега озера здесь не обустроены туристской инфраструктурой.

До курорта Шмаковка, рядом с которым находится село Луговое, из Владивостока следует автобус № 516. Стоимость поездки в один конец – примерно 1000 рублей.

Остров Путятина. На острове Путятина тоже есть озеро с лотосами, однако, чтобы подойти к нему, необходимо пройти через болотистую местность. Нет здесь и туристской инфраструктуры, так что для того, чтобы посмотреть на цветы вблизи, нужно попросить местных жителей об услуге и прокатиться на лодке.

Дорога на остров Путятина неблизкая: сначала нужно сесть на автобус №506, следующий в Находку, и выйти в Фокино, оттуда на маршрутке доехать до поселка Дунай и отчалить до острова на пароме. Вся дорога туда-обратно обойдется примерно в 1000 рублей.

Ханкайский район, озеро Ханка. На самом известном в Приморье озере Ханка, которое само по себе – уникальный водный объект, также с июля по август цветут лотосы. Ханка относится к территории Ханкайского заповедника, и все растения на его побережье занесены в Красную Книгу.

Добраться до Ханкайского района можно на личном авто, а также на рейсовом автобусе №514 с автовокзала Владивостока до Камня-Рыболова. Билет на автобус стоит около 700 рублей.

На фото: В Приморье лотосы растут в самых разных уголках.

Фото Сергея КОЖИНА.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.