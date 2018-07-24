Лето во Владивостоке без языкового барьера

В реестре квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков Приморья сегодня насчитывается почти сорок человек

Летний период в Приморье - самый насыщенный по количеству иностранных гостей. Сегодня во Владивосток приезжают туристы из самых разных уголков мира – как из стран АТР (Китай, Республика Корея, Япония и другие), так и из европейских стран, и даже из США. Из-за такого разнообразия туристов как никогда актуальна проблема языкового барьера, на которую у экспертов туротрасли Приморского края совершенно разные взгляды: одни считают, что профессиональных гидов и переводчиков во Владивостоке по-прежнему не хватает, как до сих пор не хватает и указателей на иностранных языках, а другие уверены, что проблема уже исчерпана.

Основной поток туристов, приезжающих во Владивосток – это все-таки гости из Азии, и наша задача – показать им, что столица Приморья – это город с европейской культурой. Тем не менее, необходима качественная обратная связь с гостями, а это значит, что на фоне растущего количества гостей из стран АТР профессиональная подготовка гидов-переводчиков выходит на первый план кадровой повестки туротрасли.

«Профессионалов в этой сфере не хватает до сих пор. Тем не менее, подобные специальности очень востребованы сегодня в наших вузах, и абитуриенты, поступающие на изучение китайского, японского, корейского, знают, что найдут работу, ведь на кадровом рынке они очень востребованы», - отмечает директор международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ.

Во Владивостоке, несмотря на близость к азиатским странам и наличие востоковедческих университетов, второй основной язык – все-таки английский, ведь исторически сложилось, что именно английский преподают в российских школах почти наравне с русским.

- Я не спешила бы с выводами о невежестве китайцев и азиатов в целом, - говорит переводчик с китайского, изучавшая язык в Пекине, Антонина ДРАГУНОВА. – Китай, например, никогда не нуждался в английском языке, так как его экономика довольно независима от европейских стран. Как ни странно, многие китайцы лучше знают русский, чем английский. Однако сейчас тренды меняются и здесь: китайцы медленно, но верно осознают необходимость изучения английского. Нам же, если мы хотим развивать туризм, не стоит ждать, когда китайцы его выучат. Мы оказались в странном положении города, которому выгодно позиционировать себя в качестве европейского, но при этом знать азиатские языки лучше, чем английский.

Встали на «азиатские рельсы»

Количество профессиональных гидов-переводчиков во Владивостоке увеличивается в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморье на 2013 – 2020 годы», но этого по-прежнему недостаточно, уверены эксперты. Вместе с количеством должны меняться и правила игры. Ранее во Владивостоке была актуальна проблема, когда китайцы «сами себя привозили, сами себя водили и сами увозили свои деньги». Порой это оборачивалось для принимающего города позором, ведь нелегальные гиды обладали низкой профессиональной квалификацией и могли рассказывать своим группам, что ЖД-вокзал Владивостока построил Петр Первый (на самом деле первый камень вокзала заложил Цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай Второй).

В Туристско-Информационном Центре Приморского края (ТИЦ Приморья) считают, что проблема с нелегальными гидами во Владивостоке уже неактуальна, как неактуальна проблема с языковым барьером.

- Есть закон Российской Федерации, согласно которому осуществлять экскурсионную деятельность на территории страны могут только российские граждане, - отметили в ТИЦ Приморья. - Департамент туризма регулярно проводит рейды, направленные на выявление нарушений в данной сфере. Совсем недавно проверяли группы возле подводной лодки «С-56» в центре города, нарушений не нашли. Наш рынок в этом отношении здоров, с иностранными группами работают русские гиды. В свое время такие нарушения были, но после жестких мер удалось нормализовать ситуацию.

Кроме того, у нас достаточное количество переводчиков и гидов, владеющих китайским, корейским, японским языками, а также английским и даже другими европейскими. Например, ТИЦ ПК нашел более 100 гидов-переводчиков для работы с гостями, прибывающими на круизных лайнерах. Проблемы нехватки специалистов у нас нет. Сейчас мы работаем над качеством их подготовки, оттачиваем методику. Сегодня в Приморье специалистов готовят на базе двух университетов – ДВФУ и ВГУЭС. Сегодня все более-менее крупные объекты турпоказа имеют гидов-переводчиков, говорящих на разных языках, в том числе на азиатских. Например, такие специалисты есть у музея имени Арсеньева (особенно наличие специалистов, говорящих на азиатских языках, было актуально во Владивостоке во время акции Ночь Музеев – прим. авт.), Океанариума и других. Во Владивостоке проводится огромное количество крупных мероприятий, а, как известно, спрос рождает предложение – за последние годы рынок значительно вырос. Кроме того, и в ДВФУ, и во ВГУЭСе хороший уровень подготовки студентов. Поэтому ни на одном мероприятии – ни на Восточном экономическом форуме, ни на Тихоокеанском туристском форуме, ни на фам-турах, ни на каких-либо других событиях проблем с поиском гидов, говорящих на английском и азиатских языках, не возникает вообще.

ТИЦ Приморья специализируется также на информационной поддержке и помощи туристам. На практике, большинство гостей, которые обращаются за помощью, - это, как ни странно, российские и европейские путешественники.

- Азиатские гости в основном приезжают группами, у них есть российские экскурсоводы, которые предоставляют им всю необходимую информацию, - добавили в ТИЦ. - Ни с теми, ни с другими туристами сложностей нет. Обратную связь мы получаем через соцсети, когда туристы выкладывают посты с благодарностями, фотографии, ставят лайки. Например, недавно приезжали японские туроператоры и представители авиакомпаний, с ними были блогеры. После своего визита они оставили положительные отзывы. Также связь налажена через экскурсоводов и турфирмы.

Гостиницы и рестораны во Владивостоке в большинстве своем также встали на «азиатские рельсы», уверены эксперты.

- Английский язык сегодня – это уже базовая функция, все говорят по-английски. В зависимости от того, с каким клиентом работает объект (ресторан или гостиница), его руководство нанимает персонал со знанием соответствующих языков. Но даже если в самом туробъекте такого специалиста нет, в любом случае налажена связь с гидом, которому всегда можно позвонить, и он решит вопрос. Поэтому можно сказать, что наши гостиницы, рестораны и турфирмы давно встали на азиатские «рельсы». Мы и полиграфическую продукцию выпускаем на восточных языках. Если возьмем мелкие компании, там возможно, что персонал не владеет языками. Но мы организовали специальный проект «Гостеприимное Приморье», направленный как раз на обучение работников туристских объектов. На занятиях мы давали базовые фразы китайского, английского языков. Теперь уже сами организации направляют своих специалистов на обучение.

Золотые «37»

Аттестацию гиды-переводчики в Приморье сегодня проходят в добровольном порядке. Информация обо всех, кто сделал это, размещена в соответствующем реестре экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков по Приморскому краю. Сегодня в этом списке 37 человек, однако процесс аттестации продолжается.

- ВГУЭС и ДВФУ играют основную роль в подготовке специалистов. Конечно, мы плотно взаимодействуем с этими вузами, - говорит представитель ТИЦ. - Например, именно на базе университетов и при участии преподавателей проводится аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков. Студенты проходят практику и в Туристско-информационном центре, и в гостиницах, и в турфирмах. Кроме того, мы привлекаем студентов для проведения всех наших мероприятий, чтобы они могли попрактиковаться в работе с туристами. В среднем, в ходе одного мероприятия мини-практику проходят около 10 человек.

Как отмечают эксперты, туристы – не единственная категория иностранцев, нуждающихся в языковой адаптации летом в Приморье. В университетах края учится сегодня большое количество иностранных студентов, многие из которых остаются на лето во Владивостоке. С ними также работают волонтеры в университетах и информационные центры.

ОДНАКО

В прошлом году в Приморье приехало всего 640 тыс. гостей, в том числе 420 тыс. из Китая. Львиная доля из них посетили край летом. Как отмечают эксперты отрасли, несмотря на свое желание знакомиться с европейской культурой, туристы из Китая в основном не знают и не желают изучать основной язык, на котором говорят европейские страны – английский. Поэтому для них зачастую не актуальны ни указатели на английском, ни персонал заведений и гостиниц, знающий английский язык, ни горожане, способные подсказать заблудившемуся туристу направление чаще всего на английском.

На фото: Приморским гидам не стоит ждать, когда наши азиатские гости выучат английский.

Фото Юрия РОГОВА.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.