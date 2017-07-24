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Всероссийский детский центр "Океан" и "МегаФон" подписали соглашение о сотрудничестве

24 Июля 2017, 18:25 | Приморье

Всероссийский детский центр «Океан» и компания «МегаФон» подписали партнерское соглашение. Оператор и крупнейший детский центр планируют совместно реализовывать проекты, предполагающие активное использование современных телеком-решений, в том числе - образовательные программы для детей, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Cоглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский и директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Артем Базыль. Документ предполагает совместное проведение различных информационно-обучающих проектов в формате открытых уроков и квестов, а также организацию телемостов с использованием собственных каналов связи между ВДЦ «Океан» и другими ведущими детскими центрами страны. Соглашение также предусматривает возможность оказания «МегаФоном» на территории «Океана» различных услуг связи, включая видеоконференцсвязь, и обеспечение информационной безопасности ВДЦ. В перспективе на территории всероссийского детского центра может появиться интерактивная зона, на которой ребята в доступной форме смогут знакомиться с современными телеком-решениями.

«Мы благодарны нашим партнёрам за сотрудничество, -- говорит Андрей Базилевский, генеральный директор ВДЦ «Океан». - «Мегафон», как один из лучших операторов Приморского края, всегда предоставлял качественную связь, а теперь мы рассчитываем на плодотворную совместную работу».

«Наши отношения с Всероссийским детским центром «Океан» начались более 10 лет назад, -- отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Мы гордимся тем, что все эти годы развивали партнерство с центром, который является одной из визитных карточек Приморья. Мы всегда относились к ВДЦ «Океан» как к особому клиенту, а сегодня наши отношения выходят на новый уровень. Мы уверены, что современные телеком-решения от «МегаФона» помогут сделать отдых ребят в дальневосточном «Артеке» еще более интересным и незабываемым».

Досье "Золотого Рога": Всероссийский детский центр «Океан» — один из четырёх федеральных детских центров России. Открытие состоялось в 1983 году. «Океан» создан для высокоэффективной, взаимосвязанной системы организации образовательного процесса, оздоровления и отдыха детей и подростков. Ежегодно он принимает более 13 тысяч школьников из 50 регионов РФ, а также стран АТР и СНГ. В Центре созданы необходимые условия для обучения детей, для их ранней профориентации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: океан  Мегафон 



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