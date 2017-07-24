В Приморье наконец-то построят настоящий аквапарк

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский во время рабочего визита в Хасанский район осмотрел ход строительства второй очереди туристcко-рекреационного кластера в муниципалитете в пятницу, 21 июля.

Как доложил директор департамента по туризму Приморского края Константин Шестаков, первая очередь кластера, которую строит с привлечением иностранных инвестиций резидент Свободного порта Владивосток, это самый крупный в Хасанском районе туристический комплекс.

«В него входит два гостиничных корпуса, главная особенность которых – открытый и закрытый бассейны с проточной, постоянно обновляемой морской водой», – сообщил он.

Вторая очередь рекреационного комплекса предполагает строительство круглогодичного аквапарка с морской водой, 58 двухэтажных коттеджей, каждый из которых рассчитан на отдых двух семей, а также бизнес-центр с конференц-залом на 400 человек и крытой автопарковкой - рассказал один из инвесторов Михаил Робканов.

«В год мы сможем принимать более 100 тысяч человек», – подчеркнул он, добавив, что общая стоимость строительства второй очереди проекта составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, туристско-рекреационный кластер «Тёплое море» в Хасанском районе рекомендован к включению в федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма в России.

«В случае положительного решения мы можем получить с 2019 года софинансирование из федерального бюджета на создание здесь объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Это строительство модульной станции водоочистки, установка аккумуляторного бака для водоснабжения на 3 тысячи кубометров и реконструкция автомобильной дороги к комплексу», – рассказал Константин Шестаков, отметив, что создание инфраструктуры позволит обеспечить не только туристический объект, но весь посёлок Нерпа, в котором строится комплекс.

Владимир Миклушевский дал поручение департаменту промышленности и транспорта также проработать дополнительные предложения по доставке туристов – морским, а также краевым авиатранспортом.

Отметим, всего в Хасанском районе сейчас реализуют свои проекты 10 резидентов Свободного порта Владивосток.

Напомним, губернатор Приморья Владимир Миклушевский на прошлой неделе находится с рабочим визитом в Хасанском муниципальном районе. В программе поездки – осмотр аварийных участков дорог, приём граждан по личным вопросам, встреча с руководством района и депутатами.