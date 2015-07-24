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Приморцев перепишут. Но не всех

24 Июля 2015, 08:00 | Приморье

С 1 по 31 октября 2015 года в Приморском крае пройдет микроперепись населения, что станет важным шагом в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года, и охватит почти 33 тысячи человек, или 1,7% населения края.

Ранее микропереписи уже проводились в России - в 1985-м и 1994-м годах. Цель нынешней - получить актуальные социально-демографические сведения о современном состоянии населения края, необходимые Правительству России,  федеральным и местным органам исполнительной власти, а также  местного самоуправления для подготовки обоснованных решений об оценке эффективности реализации Концепции демографической политики России и Приморского края на период до 2025 года.

Для проведения опроса Приморскстатом привлекается 82 переписчика, которые будут обеспечены специальными удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта. Переписчики при обходе заранее отобранных жилых помещений опрашивают население и заполняют электронные опросные листы с использованием планшетных компьютеров.

В программу микропереписи населения, помимо традиционных вопросов о поле, возрасте, состоянии в браке, уровне образования, составе домохозяйства, источниках средств к существованию, экономической активности, продолжительности проживания, национальной принадлежности, гражданства и владения языками, включены вопросы о репродуктивных планах населения и условиях, при которых эти планы могут быть реализованы, наличии заболеваний, ограничивающих жизнедеятельность людей, и потребности последних в помощи.

Также в опросный лист микропереписи включены вопросы истории получения российского гражданства, фактического и юридического места жительства, владения и использования языков в повседневной жизни населения. Будет также получена информация о длительно отсутствующих членах семьи, причинах и периоде отсутствия, социально-демографических характеристиках, родственных и семейных отношениях с другими членами домохозяйства. 

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: перепись населения  статистика 



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