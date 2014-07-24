В Партизанском районе многодетным выдают землю на болоте

Глава Приморья Владимир Миклушевский поручил проверить, какие земельные участки предоставляются многодетным семьям в Партизанском районе. Об этом он объявил в ходе выездного расширенного заседания Администрации края в Партизанском районе.

В ходе заседания к главе края обратился депутат районной думы, по его словам сегодня многодетным семьям предоставляются участки в заболоченной местности.

«Чтобы туда добраться, надо преодолеть русло реки. Администрация муниципалитета знала, что туда коммуникации подвести невозможно, но выдала участок», - пожаловался он.

Владимир Миклушевский заявил, что такая ситуация недопустима.

«Земель у вас в районе достаточно. И выделять плохие участки категорически недопустимо. Я буду за этим очень строго следить. Мы подошли серьезно к помощи муниципалитетам в постройке инженерной и дорожной инфраструктуры. И дороги, и строительство инфраструктуры финансируется из краевого бюджета», - заявил глава Приморья.

Глава Партизанского района доложил, что по его сведениям массовых жалоб от семей на качество предоставляемых участков не поступало.

Владимир Миклушевский поручил своему помощнику Евгению Коржу сегодня выехать на место и выяснить, почему многодетные семьи получают участки, которые не соответствуют требованиям.

Напомним, предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей, ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента.

На данный момент участками обеспечены уже 70 процентов или более 3,3 тысяч многодетных семей, включенных в реестр на начало 2014 года.

В двух районах эти показатели выполнены на 100 процентов – Спасском и Тернейском, в 12 районах – на 80 и более процентов. В то же время лидер по количеству выданных участков многодетным – Уссурийск, на втором месте – Владивосток, на третьем – Находка. Предоставить землю многодетным семьям районы края планируют до конца этого года.

В ряде муниципалитетов, в том числе во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Анучинском, Надеждинском, Пожарском районах, семьи уже приступили к строительству домов на полученной земле.

Одновременно с выдачей земли многодетным семьям в крае реализуется инициированный главой региона Владимиром Миклушевским закон о бесплатном предоставлении земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми. Закон вступил в силу 1 января 2014 года. За короткий срок участки уже предоставлены 182 семьям.

ZRPRESS.RU, Владивосток.