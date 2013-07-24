Игорь БАРАННИК: В Приморье на сегодняшний день нет ни одной НКО, которая могла бы быть признана иностранным агентом

Для того чтобы НКО без проблем выполняло уставные задачи, ему нужно соблюдать действующее законодательство.

В реестре некоммерческих организаций Управления Минюста РФ по Приморскому краю числится более 3100 некоммерческих организаций (НКО), в их числе общественные, профсоюзные, религиозные организации, региональные отделения политических партий. Расклад на общественно-политическом поле региона по сравнению с 2007 годом, когда по приказу министра юстиции были созданы территориальные управления Минюста, ведущие государственный реестр НКО, за пять лет несколько изменился, впрочем, как и сами полномочия территориального органа, которые постоянно расширяются.

О том, как осуществляются контроль за деятельностью НКО и экспертиза региональных законопроектов, кто имеет право на бесплатную юридическую помощь и сколько региональных отделений политических партий уже зарегистрировано на территории Приморского края, «ЗР» беседовал с начальником Управления Минюста РФ по Приморскому краю Игорем БАРАННИКОМ.

НКО: права и ответственность

- Игорь Николаевич, статистика свидетельствует о росте общественно-политической активности в нашем крае, число некоммерческих организаций за последние годы выросло?

- Можно говорить о том, что всплеск такой активности был несколько лет назад, на волне демократизации общества, но последние 3-5 лет число внесенных в реестр НКО остается в среднем на одном уровне, чуть более 3 тысяч. При этом продолжаются разнонаправленные процессы: появляются новые некоммерческие организации и прекращают деятельность те, которые не прошли испытания временем.

У некоторых учредителей НКО происходит осознание того, что руководство некоммерческой организацией не только дает какие-то права и имиджевые возможности, но и накладывает определенную ответственность. По крайней мере, нужно ежегодно отчитываться перед террорганом Минюста о деятельности, вести бухгалтерский учет, проводить собрания, если они предусмотрены уставом. Для кого-то это оказывается непосильной ношей, и тогда НКО прекращают свою деятельность, либо уведомив нас, либо - по умолчанию. И во втором случае наша роль состоит в том, чтобы провести ликвидацию в установленном законом порядке.

Досье: По состоянию на 30 июня 2013 года в Приморском крае зарегистрировано 3188 НКО, из них 1142 - общественные организации, 261 - профсоюзные союзы, 318 - религиозные организации, 270 - некоммерческие партнерства.

- В обязанности органов юстиции входит контроль за деятельностью НКО, а что конкретно вы контролируете?

- Прежде всего, соответствие их деятельности уставу. Так, НКО не должны заниматься коммерческой деятельностью. Вместе с тем они имеют право вести предпринимательскую деятельность, но только в соответствии с целями создания. Скажем, если организация по поддержке детского спорта проводит платное мероприятие, то вырученные средства могут быть направлены только на развитие спорта.

Второе - чтобы общественно-массовые мероприятия, организуемые НКО, проводились строго в рамках действующего законодательства. Естественно, этот контроль мы осуществляем совместно с правоохранительными органами, но наши специалисты регулярно посещают митинги и пикеты, организованные НКО, и в случае возможного нарушения закона могут обратиться к организаторам с предостережением.

Кроме того, почти все некоммерческие организации должны раз в год в срок с 15 апреля по 15 июня направлять в территориальные органы юстиции отчет о своей деятельности. С недавних пор требуется также отчет о получении финансовых средств из-за рубежа. К сожалению, стоит констатировать, что более 40% НКО не предоставляют отчетность в положенный срок.

Должен заметить, что в соответствии с законодательством проверку деятельности НКО с выходом на место мы можем осуществлять не чаще, чем один раз в три года, согласовав дату проверки с прокуратурой края.

- А какие формы воздействия на нерадивых руководителей НКО есть в вашем арсенале?

- Одна из форм нашего реагирования - предупреждение. Но если они неоднократно не исполнялись, обращаемся в суд с исками о привлечении к административной ответственности руководителей и с исками о ликвидации таких НКО. Например, за первое полугодие 2013 года в суды направлено 53 протокола об административном правонарушении в отношении некоммерческих организаций и 16 исковых заявлений о ликвидации НКО. Всего в этот период по решению суда из реестра НКО было исключено 12 организаций.

Агентов нет

- Иностранные агенты среди НКО Приморского края имеются?

- У многих сложилось превратное впечатление, что иностранные агенты - это все некоммерческие организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Но это не так. Закон определил критерии, по которым НКО может быть признана иностранным агентом, и главным является участие НКО в политической деятельности. Но далеко не всякая НКО, имеющая иностранное финансирование (это различные фонды, ассоциации, благотворительные организации), участвует в политической деятельности. К ней не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, защиты растительного и животного мира и т.д. С учетом всех критериев, прописанных в законе, в Приморском крае на сегодняшний день нет ни одной НКО, которая могла бы быть признана иностранным агентом.

- А по числу региональных отделений политических партий Приморский край в лидерах по ДФО?

-Да, наряду с Хабаровским краем. На днях я вручил свидетельство о регистрации 42-го регионального отделения политической партии «Защитники Отечества». Такая активность вполне объяснима: во-первых, в соответствии с законодательством партия за определенное время должна открыть региональные отделения в не менее 50% субъектов Федерации, во-вторых - предстоящими в сентябре выборами различных уровней. Но, к слову сказать, идет и обратный процесс. Недавно были исключены из реестра НКО два региональных отделения - Российской партии автомобилистов «РОСПА» и Российской консервативной партии «За нашу Родину». Произошло это в связи с ликвидацией партий в Москве, которые, скорее всего, не смогли в установленный срок открыть необходимое количество отделений в регионах.

Проект - на экспертизу

- Игорь Николаевич, управление Минюста уполномочено вести и другие реестры, например региональных законодательных актов. Какие документы подлежат внесению в реестр?

- Одним из основных направлений нашей деятельности является правовая экспертиза нормативных правовых актов субъекта Федерации. Мы ведем их регистр, в который вносятся все принятые законы Приморского края, постановления нормативно-правового характера губернатора, администрации края. Кроме того, ведется реестр уставов муниципальных образований.

На коллегии нашего ведомства в Москве министр юстиции Александр КОНОВАЛОВ обозначил территориальным органам задачу наряду с правовой экспертизой нормативных правовых актов сосредоточить внимание на экспертизе их проектов, что позволит ускорить принятие правовых актов и повысить качество этих документов, которые должны соответствовать Конституции и федеральному законодательству.

В этом году специалисты управления провели экспертизу 711 нормативно-правовых актов Приморского края, из них - 111 законов края. По результатам экспертизы было составлено 12 заключений о противоречиях нормам федерального законодательства. Наши заключения направляются в администрацию края либо в Законодательное Собрание для приведения их в соответствие с законом. Кроме того, специалисты управления осуществляют антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов.

- Сегодня все чаще говорят о привлечении к работе над законопроектами независимых экспертов, расскажите, пожалуйста, об этом институте.

- Регистрация независимых экспертов осуществляется напрямую в Минюсте России в Москве. На управления юстиции в регионах возлагается функция координации их деятельности. Мы также проводим для экспертов семинары, знакомим с механизмом и методиками проведения экспертизы, упрощаем доступ к законопроектам, над которыми ведется работа. Несмотря на то что эти заключения не являются обязательными, порой наши специалисты учитывают их при подготовке своих заключений.

Независимые эксперты активно работают и в Приморском крае. Я бы сказал, что они являются своеобразными лоббистами той или иной структуры и даже отрасли, к примеру рыбодобывающей. В принципе, это укладывается в рамки стратегии государства по развитию института лоббизма, законопроект о котором сегодня обсуждается. В мире такая практика существует. И, наверное, привлечение независимых экспертов к работе над тем или иным законопроектом может стать одной из форм легального лоббизма, прозрачного и законного. Но пока возможности независимых экспертов у нас используются не в полной мере.

Право на помощь

- В числе новых функций, возложенных на органы Минюста, - координация деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи. Насколько такая помощь действительно бесплатна?

- В соответствии с федеральной целевой программой «Юстиция» повышению юридической грамотности населения и воспитанию правового сознания отводится особое внимание. Механизмам реализации закона 2011 года «О бесплатной юридической помощи» было посвящено расширенное совещание под руководством министра юстиции РФ, которое состоялось во Владивостоке на базе ДВФУ в конце прошлого года. Надо заметить, что Приморский край был одним из регионов, в котором к этому моменту, не без нашего участия, уже существовала правовая база, был принят краевой закон о бесплатной юридической помощи, имелся положительный опыт. У нас в крае государственная бесплатная юридическая помощь некоторым категориям граждан осуществляется адвокатским сообществом, которое имеет своих представителей во всех муниципальных районах. Она бесплатна для лиц, которые обращаются за помощью. А для адвокатов это платная услуга, которая оплачивается из бюджета Приморского края. В 2013 году на эту деятельность было заложено 12 млн руб., правда, израсходовано пока порядка миллиона. Причина в том, что людям требуется доказывать свое право на подобную льготу. И хотя в службах соцзащиты утверждают, что проблем с получением соответствующих документов нет, наверное, потенциальных получателей сдерживает некий стереотип. Кроме того, практика показала, что, с одной стороны, граждане недостаточно информированы о предоставленном им праве на бесплатную юридическую помощь, с другой - на наш взгляд, требуется расширение категорий граждан, которым она оказывается, например, в этот список можно было бы включить неработающих пенсионеров. Для этого потребуется внесение поправок в закон Приморского края.

Но кроме государственной правовой помощи есть и негосударственная, которую оказывают центры бесплатной юридической помощи, например, при региональном отделении Ассоциации юристов России, Приморской нотариальной палате. Поскольку мы являемся координатором этой работы, то на базе нашего управления ежемесячно проводятся дни бесплатной юридической помощи с привлечением специалистов налоговой службы, антимонопольного управления, Росреестра края. Ближайший такой день бесплатной юридической помощи состоится 25 июля. Мы решили отметить 5-летие образования Управления Министерства юстиции по Приморскому краю расширенным представительством руководителей и специалистов различных федеральных структур, которые ответят на вопросы граждан. Подробную информацию об этом дне и порядке записи на консультацию можно найти на сайте управления по адресу: www.to25.minjust.ru.

Анна КУЗНЕЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.