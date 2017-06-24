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О проблеме с автобусами для приморских школ рассказали министру образования

24 Июня 2017, 14:09 | Приморье

Тему обеспечения Приморского края школьными автобусами обсудили в Государственной Думе. Депутаты-единороссы внутрифракционной группы Виктора Пинского встретились с министром образования Ольгой Васильевой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Я думаю не надо объяснять, что значит школьный автобус для приморских детей с нашей протяженностью, качеством дорог и разбросанностью населенных пунктов», сказал на встрече с министром первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, депутат от Приморья Виктор Пинский.

Для 2498 школьников края школьный автобус - это единственная возможность добраться до школы.

Особо остро автобусы нужны в Чугуевском, Хасанском, Пожарском, Кировский, Анучинском районах, Партизанском городском округе. Нужны они и общеобразовательным школам, реализующим адаптивные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Таких в крае 319 человек.

Год назад в пересчете на количество учеников потребность края составляла 31 автобус, в 2017-2018 учебном году - 42 автобуса. Ситуацию усугубило то, что часть техники вывел из строя тайфун Лайонрок. Край тогда попросил еще 8 автобусов. Однако, в августе прошлого года Приморье получил всего 2 автобуса.

По словам депутатов, тема школьных автобусов актуальна и для других регионов. В Магаданской области, как сообщила Оксана Бондарь, учитывая особенности климата, ждут, что автобусы будут более теплые, чем в других регионах. Депутат от Орловской области Николай Земцов обратил внимание министра на то, что автобусы полностью «рассыпаются» за пять лет, а срок их замены по программе – через восемь лет.

Как сообщила министр в новом учебном году на «Школьный автобус» потратят 3 млрд руб. По словам Ольги Васильевой существенно изменится и порядок обеспечения регионов. Теперь министерство будет исходить из реальной потребности территории, количества учеников, которые нуждаются в доставке в школу и тех расстояний, которые им нужно преодолевать.

Депутаты обсудили и другие темы в сфере образования – зарплаты работников отрасли, судьбу конкретных вузов и школ в своих регионах, планы министерства на развитие системы среднего профессионального образования и другие.

Как сказал Виктор Пинский, подобные встречи ценны тем, что прямо во время их проведения депутаты имеют возможность решить важные проблемы для своих регионов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: образование  перевозки  минобр  школа  автобус  госдума 



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