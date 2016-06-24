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О проекте "Неравнодушный гражданин" рассказали на форуме "Амур"
Лекции о социальных активистах из Приморья посетило более 200 человек
Участникам Дальневосточного молодежного форума «Амур» в рамках цикла лекций были презентованы итоги премии «Неравнодушный гражданин». Более 200 человек услышали от организаторов Приморской премии истории гражданских активистов, увидели фильм об итогах конкурса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В Приморском крае по инициативе Благотворительного фонда Александра Монастырёва был проведён конкурс общественной премии «Неравнодушный гражданин». В оргкомитет конкурса поступило 302 заявки от граждан, чьи активные дела способствуют развитию и процветанию городов и сел, улучшению качества жизни людей. Изучив все поступившие заявки, жюри конкурса определили 24 победителей по 8 номинациям.
28 мая в Приморской краевой филармонии состоялась торжественная церемония награждения победителей.
На реализацию проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».
Цели Форума Дальневосточного молодежного форума «Амур»: создание проектов по развитию динамичной городской среды Комсомольска-на-Амуре и городских агломераций Дальнего Востока.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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