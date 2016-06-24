Во Владивосток прибывает отряд кораблей ВМС Республики Индии

27 июня 2016 года во Владивосток с неофициальным визитом зайдет отряд кораблей ВМС Республики Индии. Командир отряда – командующий Восточным флотом ВМС Индии контр-адмирал Сунил Бхокаре, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Главной целью визита станет продолжение дальнейшего сотрудничества между флотами двух государств, рассказал "Золотому Рогу" ВрИО начальника отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО подполковник Игорь Майбородов.

Торжественная встреча индийских моряков состоится в 11.00 на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока.

Во Владивостоке фрегат УРО "Сахьядри", корвет "Кирч" и танкер "Шакти" пробудут четыре дня. За это время гости встретятся с командованием Тихоокеанского флота, нанесут официальный визит Главе администрации города, возложат венки к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Индийские моряки организуют посещение корабля для жителей и гостей столицы Приморья, а также примут участие в спортивных состязаниях по мини-футболу, волейболу и перетягиванию каната с российскими коллегами.

В ходе визита в главную базу Тихоокеанского флота для гостей запланированы экскурсии по культурным и историческим достопримечательностям города, совместный концерт художественной самодеятельности в Доме офицеров флота.

Визит отряда кораблей ВМС Республики Индии закончится 1 июля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.